Iga Świątek po to idzie! Jest półfinał z Sabalenką, jest szansa na odzyskanie numeru jeden!

Wiało tak bardzo, że ludziom składało parasole. W kostkę. Lało tak, że w pierwszym secie zawodniczki dłużej siedziały owinięte w ręczniki niż biegały z rakietami po korcie. Ale i tak tylko jednego seta potrzebowała Iga Świątek, żeby wziąć to, o co z Ons Jabeur grała.

Po 27 minutach meczu drugiej tenisistki rankingu WTA z numerem siedem było 6:1 dla faworytki. Świątek wygrała w tej partii 27 z 40 rozegranych punktów, bo lepiej dostosowała się do groteskowych warunków. A zrobiła to, bo zwyczajnie jest lepszą tenisistką. I chyba też napędza ją wielki cel możliwy do zrealizowania na finiszu sezonu.

Świątek - Sabalenka. Na to czekaliśmy!

Po zwycięstwach nad Marketą Vondrousovą i Coco Gauff w pierwszej i drugiej kolejce WTA Finals Polka była prawie pewna pierwszego miejsca w swojej grupie. Wygrany set z Jabeur już zapewnił Idze półfinał z Aryną Sabalenką. Liderka światowego rankingu w swojej grupie zajęła drugie miejsce, bo przegrała z Jessiką Pegulą, a wygrała z Marią Sakkari i Jeleną Rybakiną. Sobotni półfinał Świątek - Sabalenka to będzie mecz z wielką stawką. Jeśli Iga go wygra, to będzie o jeden krok od ponownego wejścia na szczyt. Bo odpadnięcie Sabalenki w półfinale przy wygraniu WTA Finals przez Świątek oznaczałoby, że Iga wróci na tron, że rok 2023 skończy panując w rankingu WTA.

Sabalenka nie gra w Cancun tak dobrego tenisa, jak Iga. I nie wygląda na tak pewną siebie, wręcz niewzruszoną, co by się nie działo. Po rozbiciu Sakkari 6:0, 6:1 Białorusinka nie miała większych szans z Pegulą (4:6, 3:6), a w rozciągniętym na dwa dni meczu z Rybakiną o awans do półfinału też straciła mnóstwo nerwów, zanim po w sumie dwóch godzinach i 34 minutach spędzonych na korcie wygrała 6:2, 3:6, 6:3.

Sabalenka wygrała w tym sezonie 55 meczów i 13 przegrała. Zdobyła trzy tytuły. Świątek wygrała 66 meczów, a przegrała 11. Zdobyła pięć tytułów. Polka i Białorusinka zmierzą się w tym roku po raz trzeci. W kwietniu Iga wygrała 6:3, 6:4 finał w Stuttgarcie. W maju Aryna wygrała 6:3, 3:6, 6:3 finał w Madrycie. A teraz ich starcie może być jeszcze ważniejsze. Oby tylko wyglądało poważnie, oby dopisała pogoda, która na razie jest tak zła, że właściwie należałoby mecze przesuwać na kolejne dni. Tylko że to niemożliwe, bo kalendarz jest tak skonstruowany, że za chwilę w Sewilli zaczną się finały drużynowego Billie Jean King Cup. Już i tak bez udziału Świątek, Gauff i Peguli, które uznały, że szaleństwem i zamachem na własne zdrowie byłoby próbowanie pogodzenia jednych finałów z drugimi.

Jabeur dmuchała, Świątek wygrywała

O wszystkich organizacyjnych absurdach WTA Finals mówi się i pisze w ostatnich dniach tak dużo, że powtarzać argumentów o kompromitacji WTA już chyba nie trzeba. Każda transmisja z każdego meczu dostarcza kolejnych ilustracji do tego obrazu nędzy i rozpaczy. A to piłka na nierównym korcie odbije się tak, że któraś z gwiazd pokaże pełen sarkazmu gest. Jak Katerina Siniakova.

A to skrót posłany w założeniu tuż za siatkę nawet do niej nie doleci, co zawodniczka skwituje ironicznym dmuchaniem. Jak Ons Jabeur.

Całe szczęście, że mecz Świątek - Jabeur trwał tak krótko. Bo mimo że było 6:1, 6:2 z zaledwie godziną i ośmioma minutami czystej gry, to i tak wszystko potrwało prawie dwie godziny.

Świątek i Jabeur owinięte w ręczniki, bo parasole trzymane nad nimi rozszarpywał wiatr, widzieliśmy na szczęście tylko na początku. Tunezyjka pewnie chciałaby, żeby mecz potrwał dłużej. Ale nie potrafiła do tego doprowadzić.

Ona teoretycznie jeszcze mogła zapewnić sobie awans do półfinału. Ale musiałaby wygrać i to bez straty seta. Na to zupełnie nie zanosiło przed meczem, a już samo spotkanie pokazało, że Tunezyjce do Polki brakuje dziś naprawdę dużo.

Mimo totalnie nieprzewidywalnych warunków Świątek cały czas kontrolowała sytuację. Wygrała to spotkanie notując 15 uderzeń kończących i tylko 11 niewymuszonych błędów przy aż 23 błędach Jabeur i jej 11 winnerach. W punktach było 60:34 dla Igi. Liczby oddają bardzo dużą różnicę widoczną w grze między Polką a Tunezyjką.

Świątek realizuje scenariusz idealny

7:6, 6:0 z Vondrousovą, 6:0, 7:5 z Gauff, 6:1, 6:2 z Jabeur - z takim bilansem Świątek idzie do półfinału z Sabalenką (w pierwszym zmierzą się Pegula i Gauff). Iga w dobrym stylu zrealizowała scenariusz jak na razie idealny. Jeśli rozegra w tym sezonie jeszcze dwa mecze i oba skończy jako zwyciężczyni, to znów będzie numerem jeden.

Jednak na razie trzeba się skupić tylko na Sabalence. Rok temu Świątek też zagrała z nią w półfinale WTA Finals. Wtedy górą była Białorusinka. Ale w historii ich bezpośrednich starć jest 5:3 dla Polki. I teraz to ona wydaje się być faworytką. Bo po prostu w Cancun wygląda lepiej, pewniej. Hitowy półfinał odbędzie się w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. Początek najpewniej około godziny 1.00