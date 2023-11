Radwańska znów chwyciła rakietę. Doprowadziła Polskę do półfinału ME

Obecnie drugą zawodniczką rankingu WTA jest Iga Świątek. Niemal dokładnie dziesięć lat temu wiceliderką touru była Agnieszka Radwańska. 35-latka pięć lat temu zdecydowała się jednak rozstać z profesjonalnym tenisem, choć okazjonalnie pojawia się jeszcze na sportowych arenach w czynnej roli.

Agnieszka Radwańska zagrała w półfinale. Ale nie w tenisa!

Aktualnie Radwańska bierze udział w mistrzostwach Europy w padlu, a więc połączeniu tenisa i squasha, gdzie między innymi wraz z Martą Domachowską reprezentuje Polskę. W piątek Biało-Czerwone rozegrały mecz półfinałowy przeciwko Portugalii. Niestety starcie zakończyło się porażką 1:2 i Polki zagrają tylko o brązowy medal.

Co ciekawe w półfinale rozegrano trzy mecze, a w każdym z nich zmierzyły się dwie pary (jedna z Polski, a druga z Portugalii). Pojedynek Radwańskiej i Domachowskiej z portugalskimi rywalkami zakończył się zwycięstwem przeciwniczek. Ponadto w polskim zespole wystąpiły pary Alicja Rosolska - Zofia Piórkowska oraz Hanna Albowicz - Julia Jagodzińska.

Polki ostatecznie powalczą o trzecie miejsce z reprezentantkami Kraju Basków. Z kolei o złoto zagrają Portugalki z Dunkami. Obydwa spotkania zaplanowano na niedzielę 4 listopada.

Warto podkreślić, że dla Agnieszki Radwańskiej był to pierwszy oficjalny występ międzynarodowy w padlu. Co ciekawe podobne zainteresowania, co była tenisistka wykazuje też Jerzy Janowicz. Łodzianin reprezentował nawet nasz kraj w tej dyscyplinie podczas rozgrywanych latem igrzysk europejskich.