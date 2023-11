Była tenisistka ostrzega Świątek. "Spróbuje to wykorzystać"

Iga Świątek (2. WTA) do tej pory pokazuje się na WTA Finals z bardzo dobrej strony. W pierwszym meczu nie dała większych szans Markecie Vondrousovej (6. WTA) i pokonała ją 7:6, 6:0. Następnie równie pewnie rozprawiła się z Coco Gauff (3. WTA). Wygrała z Amerykanką 6:0, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Jędrzejczyk zapowiada starty w nowej dyscyplinie!

Paula Kania-Choduń ostrzega Świątek przed Jabeur

Teraz Polkę czeka rywalizacja z Ons Jabeur (7. WTA). Do tej pory obie tenisistki zagrały ze sobą sześciokrotnie i cztery razy triumfowała Świątek. Zdaniem Pauli Kanii - Choduń faworytką nadchodzącego starcia będzie była liderka rankingu WTA. Co więcej, twierdzi, że wygra to starcie bez straty seta. Zwróciła jednak uwagę na atuty Jabeur i ostrzegła Polkę.

- Nie można w tym wszystkim zapominać o atutach Jabeur, która jest silna i niezwykle uniwersalna. W tym drugim czynniku Tunezyjka może szukać swojej szansy na zwycięstwo. W repertuarze Ons pojawia się wiele slajsów i skrótów, które ma opanowane do perfekcji. Jabeur jest bardziej wszechstronną tenisistką od Igi i wie, gdzie szukać swojej szansy. Zdaje sobie sprawę, że Polka nie czuje się przesadnie komfortowo przy siatce, co bez wątpienia spróbuje wykorzystać - powiedziała w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Była tenisistka dodała, że Tunezyjkę czeka bardzo trudne zadanie. - Ons musi wznieść się na absolutne wyżyny, jeśli marzy o wygranej. Iga jest faworytką tego spotkania, ale jeszcze musi to potwierdzić na korcie - stwierdziła.

Spotkanie Świątek z Jabeur początkowo miało odbyć się w piątek o godzinie 23:00. Zostało jednak przesunięte. Powodem tego są ulewne deszcze, przez które przerwano czwartkowe starcie Aryny Sabalenki (1. WTA) z Jeleną Rybakiną (4. WTA) i ma zostać wznowione w piątek o 21:00. Następnie zagrają Marketa Vondrousova i Coco Gauff i dopiero po nich na kort wejdzie Polka. Organizatorzy twierdzą, że jej mecz rozpocznie się najwcześniej o północy.