Oto potencjalna rywalka Igi Świątek w półfinale. Grupa A zakończyła rywalizację

Mecz Aryny Sabalenki (1. WTA) z Jeleną Rybakiną (4. WTA) rozpoczął się w czwartek ze sporym opóźnieniem przez deszcz. Starcie przerywano dwukrotnie z powodu opadów. Za pierwszym razem przerwa trwała 25 minut, a za drugim ponad godzinę. "Kolejna wtopa organizatorów, farsa i rozwlekanie meczu w czasie" - pisaliśmy na Sport.pl. Finalnie zdecydowano o przesunięciu zmagań na piątek. Zawodniczki zeszły z kortu po pierwszym secie wygranym przez Białorusinkę 6:2 i stanie 5:3 w drugiej partii na korzyść Kazaszki. Piątkowe dokończenie meczu zapowiadało się więc niezwykle emocjonująco.

Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals. Liderka WTA wygrała z Jeleną Rybakiną

Mecz wznowiono przy stanie 5:3 dla Rybakiny w drugim secie. Ponadto zawodniczka z Kazachstanu serwowała i miała znakomitą okazję, by zapewnić sobie wygraną w secie. Wykorzystała ją bez najmniejszych problemów, ogrywając rywalkę do 15 i doprowadzając do remisu 1:1 w setach.

O wyniku decydował więc trzeci set, a stawka była wielka, ponieważ zwyciężczyni zapewniała sobie awans do półfinału z drugiego miejsca w grupie A. Od serwisu zaczęła Sabalenka, a kapitalna gra obu pań zaprowadziła do długiej gry na przewagi. Remis oglądaliśmy aż dziewięć razy, ale finalnie to Białorusinka po 17 minutach prowadziła 1:0. W tym czasie widać było też jej bezradność wobec warunków panujących na korcie. Rybakina niejednokrotnie przepraszała rywalkę za to, że piłka zmieniła tor lotu. Sama Sabalenka po zmianie stron robiła tak samo.

Liderka światowego rankingu w czwartym gemie wygrała swój serwis, a następnie po kapitalnej grze przełamała rywalkę na 3:1. Kazaszka zaliczyła przełamanie powrotne, ale chwilę później znów oddała swoje podanie i przegrywała 2:4. Chwilę później było 5:3 i to Białorusinka serwowała na wygraną. Niespodziewanie musiała bronić aż pięciu break-pointów, ale sama wykorzystała czwartą piłkę meczową i wygrała 6:3, a w całym starciu 2:1.

Dzięki wygranej Aryna Sabalenka zapewniła sobie awans do półfinału, gdzie zmierzy się ze zwyciężczynią grupy A. Prawdopodobnie będzie to Iga Świątek (1. WTA), która przed meczem z Ons Jabeur (7. WTA) przewodzi tabeli z kompletem zwycięstw po dwóch meczach.