Gwiazda tenisa wskazała, kto wygra WTA Finals. Nie jest to Świątek

Iga Świątek (2. WTA) ostatnio jest w dobrej dyspozycji. Wygrała turniej WTA w Pekinie. W finale pokonała 6:2, 6:2 Ludmiłę Samsonową (15. WTA). Od niedawna bierze udział w zawodach WTA Finals, gdzie do tej pory również nie zawodzi.

Dominika Cibulkova wypowiedziała się o Idze Świątek. Wskazała, kto wygra WTA Finals

W pierwszym meczu pokonała 7:6, 6:0 Marketę Vondrousovą (6. WTA). W kolejnym starciu jej rywalką była Coco Gauff (3. WTA). Polka zaprezentowała się kapitalnie szczególnie w pierwszym secie i ostatecznie wygrała 6:0, 7:5. Na jej dobrą dyspozycję zwróciła uwagę była tenisistka i triumfatorka WTA Finals z 2016 roku Dominika Cibulkova. Słowaczka wspomniała także o problemach organizacyjnych na trwającym turnieju.

- To pokazuje, że czuje się tam bardzo pewnie. Ma dużą moc! Natomiast do mnie też dochodzą głosy, że niestety dziewczyny nie mogą się skupić tylko na grze, bo są problemy organizacyjne, ten kort nie jest chyba do końca taki, jak być powinien. Przykro mi to słyszeć, bo przecież ten turniej to było zawsze wielkie święto tenisa - powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mimo świadomości wysokiej formy Świątek Cibulkova ma inną faworytkę do wygrania WTA Finals. - Wiem, że Świątek ma w Polsce wielkie wsparcie kibiców. Dlatego doskonale rozumiem, jak bardzo chcecie jej zwycięstwa. I życzę Polakom, żeby mieli wkrótce powody do radości. Natomiast muszę powiedzieć, że mam inną faworytkę do wygrania tego turnieju. Jessicę Pegulę. To moja cicha, no dobra, bardzo cicha faworytka. Ale kto wie - dodała.

Jessica Pegula (5. WTA) również kapitalnie prezentuje się na tym turnieju. Wygrała wszystkie trzy mecze grupowe i nie straciła w nich ani jednego seta. Pokonała między innymi liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. Tym samym Amerykanka zakończyła zmagania grupowe na pierwszym miejscu.

Iga Świątek ostatni mecz w grupie miała rozegrać w piątek o godzinie 23:00 polskiego czasu z Ons Jabeur (7. WTA). Z powodu ulewnych deszczów czwartkowe starcie Sabalenki z Jeleną Rybakiną (4. WTA) zostało przerwane i ma zostać wznowione w piątek około 21:00. Następnie na kort wyjdą Coco Gauff i Marketa Vondrousova, a dopiero po nich zagra Świątek. Organizatorzy twierdzą, że spotkanie Polki rozpocznie się najwcześniej o północy.