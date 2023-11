Hurkacz zrobił show w Paryżu. "Nie mógł tego lepiej zrobić" [WIDEO]

Hubert Hurkacz bardzo dobrze prezentuje się na turnieju ATP w Paryżu. Po drodze wyeliminował Sebastiana Kordę (24. ATP), Roberto Bautistę (66. ATP), Francisco Cerundolo (21. ATP) i tym samym awansował do ćwierćfinału. Tam jego rywalem był Grigor Dimitrow (17. ATP). Polaka czekało bardzo wymagające starcie, ponieważ do tej pory jeszcze ani razu nie wygrał z Bułgarem.

Kapitalna akcja Hurkacza. Czapki z głów

W pierwszym secie Hurkacz kompletnie sobie nie radził z rywalem i finalnie przegrał 1:6. W drugiej partii pokazał się już z lepszej strony. Regularnie punktował, a jedna z jego akcji zasługuje na szczególne wyróżnienie. W ósmym gemie Polak odebrał serwis rywala, który szybko podbiegł do siatki i wydawało się, że łatwo zdobędzie punkty. Hurkacz w świetnym stylu odebrał jednak jego zagranie i przebił piłkę na drugą stronę. Po wszystkim tylko się uśmiechnął. - O, jak ładnie. Nie mógł tego lepiej zrobić - powiedział komentator.

Ostatecznie Hurkacz wygrał drugiego seta 6:4 i do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była trzecia partia. W niej rozgrywka przez długi czas była bardzo wyrównana i obaj tenisiści wygrywali swoje podania. W siódmym gemie Dimitrow przełamał Hurkacza. Był to kluczowy fragment tego spotkania, ponieważ Polak nie zdołał odrobić straty i ostatecznie przegrał 4:6. Tym samym pożegnał się z dalszym udziałem w turnieju i ma bardzo małe szanse na awans do ATP Finals. Prawdopodobnie będzie jedynie rezerwowym.

Dimitrow z kolei awansował do półfinału, gdzie zmierzy się z lepszym z pary Stefanos Tsitsipas (6. ATP) - Karen Chaczanow (15. ATP). To spotkanie odbędzie się o 16:10.