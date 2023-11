Hurkaczowi puściły nerwy. Było już 1:6. Wielki dreszczowiec w Paryżu

Dwa z trzech dotychczasowych meczów Hubert Hurkacz (11. ATP) - Grigor Dimitrow (17. ATP) zakończyły się w trzech setach. Tak też było tym razem. Obaj zawodnicy bardzo dobrze grali w nim w swoich gemach serwisowych i wydawało się, że dojdzie do tie-breaka (ich poprzedni mecz zakończył się właśnie w dwóch tie-breakach). W siódmym gemie Polak miał jednak chwilę słabości przy swoim podaniu. Od stanu 15:15 najpierw przestrzelił z forhendu z połowy kortu, w kolejnej akcji przy siatce też zagrał w aut z forhendu. Przy break-poincie Polak poszedł do siatki i rywal z łatwością go minął.

Dreszczowiec w meczu Huberta Hurkacza

Dotychczas w bezpośredniej rywalizacji Hurkacz - Dimitrow, wszystkie trzy spotkania wygrał Bułgar. Najpierw dwa lata temu wygrał w Indian Wells 2:1, potem rok temu w Monte Carlo 2:1, aż wreszcie w tym roku w Rotterdamie 2:0. W tym ostatnim meczu były dwa tie-breaki.

Piątkowy pojedynek fatalnie rozpoczął się dla Polaka. Już w drugim gemie, w swoim pierwszym serwisowym Polak został przełamany. Na własne życzenie, bo miał w tym gemie aż dwa podwójne błędy serwisowe. W kolejnym gemie Hurkacz miał szansę na przełamanie. Przy break-poincie źle zagrał jednak wolejem przy siatce. Po nieudanym zagraniu z wściekłością rzucił rakietą i mówił coś w stronę swojego sztabu szkoleniowego. Na trybunach pojawiły się gwizdy za takie zachowanie.

Po niektórych akcjach widać było na twarzy Hurklacza grymas bólu. Widać było, że Polak walczy z bólem. Dosadnie można było to zobaczyć w szóstym gemie. Po nieudanym skrócie Polak złapał się za nogę i cierpiał z bólu. - Źle to wygląda - mówił komentator Polsatu Sport.

Chwilę później Hurkacz po raz drugi w przegrał swoje podanie (mimo że prowadził już 40:15) i losy seta były rozstrzygnięte. Pierwsza partia trwała zaledwie 27 minut, a Bułgar wygrał ją zdecydowanie - 6:1.

Na szczęście dla polskich kibiców, drugi set był zupełnie inny. Polak wreszcie bardzo dobrze spisywał się w swoich gemach serwisowych. W jednym z nich przegrywał 0:15, ale od tego momentu zrobił cztery asy z rzędu! Kluczowy dla losów seta był jednak dziesiąty gem przy serwisie Bułgara. W czterech poprzednich swoich gemach Dimitrow przegrał tylko cztery punkty. Teraz Polak jednak zagrał znakomicie. Najpierw zagrał cudownego stop woleja, potem popisał się świetnym returnem z bekhendu. Przy piłce setowej poszedł do siatki, a rywal wyrzucił piłkę w aut.

A potem doszło do trzeciego seta, którego opisaliśmy wyżej. Polak miał w meczu więcej winnerów (35-30), ale też więcej niewymuszonych błędów (13-6). Hurkacz dużo słabiej grał od rywala przy siatce (wygrał tylko 50 proc. takich akcji, a rywal aż 75 proc.).

Polak po tej porażce ma coraz mniejsze szanse na awans do turnieju ATP Finals.

Dimitrow w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą meczu: Stefanos Tsitsipas (Grecja, 6. ATP) - Karen Chaczanow (Rosja, 15. ATP).