Burza w świecie tenisa. Wystaczył jeden wpis Groenevelda. Niewiarygodne

Skandaliczne warunki na turnieju WTA Finals w Cancun. Z powodu deszczu i porywistego wiatru nie udało się dograć wszystkich zaplanowanych na czwartek spotkań. Pozostałe mecze przeniesiono na piątek, a tego dnia miałby się odbyć także m.in. pojedynek Igi Świątek z Ons Jabeur. Miałby, bo prognozy pogody nie są optymistyczne i nikt nie wie, czy turniej nie zostanie ponownie sparaliżowany.

Paraliż turnieju, tenisistki mają swoje uwagi

Większość tenisistek rywalizujących w Meksyku od kilku dni krytykuje organizatorów zawodów - Organizację Kobiecego Tenisa (WTA). Aryna Sabalenka po pierwszy meczu opublikowała w social mediach oświadczenie, w którym wskazała, że warunki w Cancun „to kolejny poziom braku szacunku wobec zawodniczek".

Marketa Vondrousova przyznała w czeskich mediach, że nie tak wyobrażała sobie debiut w zawodach rangi Turnieju Mistrzyń. WTA od dawna krytykuje Jelena Rybakina, której czwartkowy mecz z Aryną Sabalenką został przerwany przy stanie 2:6, 5:3. Także Iga Świątek przekonywała, ze nie rozumie, skąd decyzja władz tenisa o wyborze takiej lokalizacji, gdy podobnej pogody można było się spodziewać o tej porze roku.

Kort główny w Cancun został oddany do użytku na ostatnią chwilę. Jest nierówny, piłka potrafi zaskakiwać tenisistki. Sabalenka mówiła, że nie czuje się bezpiecznie na tej nawierzchni, gdy musi się poruszać. Obiekt nie ma dachu, a mecze rozgrywane są tylko na jednym korcie, co w przypadku przełożenia spotkań może spowodować, że kolejka meczów do rozegrania będzie tylko rosła.

Problemy z frekwencją

Późny wybór lokalizacji, pogoda i samo miejsce rozgrywania WTA Finals sprawiły, że na trybunach nie ma kompletu widzów. To był przykry widok, czy Iga Świątek czyli mistrzyni Roland Garros rywalizowała w środę z Coco Gauff, triumfatorką US Open, przy pustkach na trybunach. Nie tak powinien wyglądać ostatni turniej w sezonie, w teorii najbardzej prestiżowy z cyklu WTA.

Kuleje marketing imprezy - ponownie, bo podobnie było rok temu w Fort Worth. Nie może być inaczej, skoro Organizacja Kobiecego Tenisa popełnia mnóstwo błędów. Na swojej stronie podała chociażby błędną datę losowania grup turnieju, a w czwartek po klapie z przełożeniem spotkań rozesłała do dziennikarzy plan na piątek z błędnie ustawioną kolejnością spotkań. - Brakuje profesjonalizmu - mówiła Rybakina o WTA już kilka miesięcy temu.

Znany trener i dziennikarzy idą pod prąd

Zaskakującą opinię w kwestii WTA Finals wygłosił na X/Twitterze Sven Groeneveld. - Indywidualne narzekania tenisistek nie pomagają marketingowi imprezy. Fani też nie chcą płacić pieniędzy tym, którzy narzekają - napisał Holender.

Groeneveld to były tenisista, a potem jeden z najbardziej znanych i doświadczonych trenerów w tourze. Pracował z takimi gwiazdami, jak m.in.: Monika Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanović, Caroline Wozniacki, Nikola Kiefer, Tommy Haas, Maria Szarapowa i Bianka Andreescu.

Słowa Svena Groenevelda podłapał także Ben Rothenberg. - Absolutnie się z tym zgadzam. Narzekania tenisistek dotyczące turnieju w Cancun zdecydowanie zmniejszają szanse imprezy na odnalezienie się w obliczu wyzwań i podważają WTA w sposób, jaki nie jest pomocny dla kobiecego tenisa, nawet jeśli WTA była winna pochopnie skonstruowanego terminarza zawodów - napisał Amerykanin.

Rothenberg to jeden z najbardziej znanych dziennikarzy tenisowych na świecie. Pracował m.in. w „The New York Times". W styczniu wydaje autobiografię Naomi Osaki, o czym poinformował kilka dni temu.

Tego nie trzeba komentować

Słowa uznanego trenera i dziennikarza wywołują wiele kontrowersji. Zgodnie z ich tokiem myślenia, tenisistki powinny milczeć, nawet jeśli mają swoje zastrzeżenia do organizacji imprezy WTA Finals. Wydaje się jednak, że najlepsze zawodniczki na świecie mogą domagać się lepszego traktowania ze strony organizacji, która została powołana, by bronić właśnie ich interesów.

Nagłaśnianie zamieszania w Cancun raczej nie pogorszy już i tak fatalnych relacji na linii tenisistki - WTA. „The Athletic" pisał ostatnio, że najlepsze zawodniczki buntują się przeciwko działaczom, domagają się szeregu zmian i nie wiadomo, co będzie dalej. Tenisistki mogą milczeć, ale i tak wszyscy widzą, co dzieję się z Organizacją Kobiecego Tenisa. Przebieg turnieju w Meksyku jest tego najlepszym podsumowaniem.