Uwaga, uwaga! Jest nowa godzina meczu Igi Świątek

Podczas WTA Finals Iga Świątek idzie jak burza. Do tej pory wiceliderka rankingu WTA ograła Marketę Vondrousovą (6. WTA) 7:6(3), 6:0, a następnie zmierzyła się z Coco Gauff (3. WTA). W meczu ze zwyciężczynią tegorocznego US Open Polka pokazała szeroki wachlarz umiejętności, wygrywając pierwszego seta do zera oraz drugą partię 7:5. Świątek jest liderką w grupie B, a w trzecim pojedynku przeciwko Ons Jabeur może zapewnić sobie awans do półfinału z pierwszego miejsca.

Teoretycznie Tunezyjka ma jeszcze szanse na awans z drugiej lokaty. W przypadku zwycięstwa ze Świątek Jabeur musi liczyć na porażkę Coco Gauff z Vondrousovą. Za to Polka do wyjścia z grupy potrzebuje zaledwie dwóch zwycięskich gemów. Początkowo Iga Świątek miała rozpocząć starcie z Ons Jabeur około godz. 23:00, jednak pogoda pokrzyżowała plany organizatorom, którzy nie potrafią odpowiednio reagować na silny wiatr i deszcz.

Z tego powodu wczorajszy mecz Aryny Sabalenki z Jeleną Rybakiną, który miał zadecydować wyjściu z grupy A, był przerywany i kilkukrotnie wznawiany. Zawodniczki otulone w ręczniki czekały na kolejne wznowienia, jednak ostatecznie spotkanie przełożono na następny dzień przy stanie 6:2, 3:5 dla Sabalenki. Sprawia to, że piątkowy harmonogram WTA Finals stał się bardzo napięty.

Sabalenka i Rybakina planowo mają dokończyć mecz o godz. 21:00 polskiego czasu. Później na korcie pojawią się wspomniane Coco Gauff i Marketa Vondrousova, które rozegrają trzeci mecz w grupie. Dopiero po tym starciu rozpocznie się pojedynek Igi Świątek z Ons Jabeur. Organizatorzy przewidują, że zawodniczki zaczną grę najwcześniej o północy. Piątek w Cancun rozpocznie się od meczów deblowych. Miejmy nadzieję, że tym razem pogoda pozwoli tenisistkom rozegranie spotkań.

Plan gier WTA Finals na piątek

17:30: Krejcikova/Siniakova - Dabrowski/Routliffe

Najwcześniej o 19:00: Krawczyk/Schuurs - Melichar-Martinez/Perez

Najwcześniej o 21:00: Sabalenka - Rybakina (6:2, 3:5)

Najwcześniej o 22:00: Gauff - Vondrousova

Najwcześniej o 0:00: Świątek - Jabeur

