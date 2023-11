WTA odpowiada Świątek i nie tylko! W końcu, choć chyba lepiej było milczeć...

W ostatnich tygodniach w kobiecym tenisie wrze. Zawodniczki coraz częściej i głośniej krytykują światową organizację - WTA - za organizację kolejnych turniejów oraz kalendarza rozgrywek. Wiele kontrowersji wzbudziła końcówka obecnego sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Zawodniczki kończyły rozgrywki w Azji, gdzie najpierw grały prestiżowy turniej w Tokio, a potem w Pekinie. Już trzy tygodnie później najlepsze tenisistki musiały być w Meksyku, bo tam, a dokładniej w miejscowości Cancun, odbywa się kończący sezon turniej WTA Finals.

Sam turniej również jest krytykowany. Zawodniczkom nie podobają się warunki zapewnione przez organizatorów w tym stadion oraz kort. Pierwszy w żaden sposób nie chroni przed wiatrem i deszczem, a dziwaczna nawierzchnia powoduje niespotykane dotąd sposoby odbijania się piłek.

Do tego wszystkiego należy dołożyć termin zawodów. Te kończą się tuż przed rozpoczęciem Billie Jean King Cup, czyli najważniejszych rozgrywek tenisowych dla reprezentacji. Z powodu maksymalnie napiętego terminarza z udziału w tej rywalizacji zrezygnowała m.in. Iga Świątek.

WTA odpowiedziało zawodniczkom

"Mój pierwszy występ w WTA Finals nie wygląda tak, jak sobie go wymarzyłam. Pracujemy ciężko przez cały rok, by dostać się do tego turnieju, a na końcu jest tylko rozczarowanie. Stadion nie jest gotowy na mecze i dla mnie to wygląda tak, że władze WTA absolutnie nie są zainteresowane tym, jak się tu czujemy, a przecież to my gramy tu mecze. Nie czujemy, by ktoś nas słuchał i był zainteresowany naszym zdaniem. Bardzo przykre" - pisała w mediach społecznościowych Marketa Vondrousova po porażce z Igą Świątke.

Na publiczną krytykę władz WTA zdecydowała się też liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka. Ona wraz z kilkoma innymi czołowymi zawodniczkami wystosowała nawet list do władz WTA, w którym wymieniła wszystkie skargi dotyczące organizacji zawodów i kalendarza. Własne pismo wystosowała też Świątek.

"Przedstawiły tam swoje postulaty, domagając się natychmiastowego ich rozpatrzenia. A dotyczą one wyższych zarobków, lepszego terminarza turniejów, który będzie bardziej zrównoważony pod względem fizycznym i mentalnym, poszerzenia zakresu opieki nad dziećmi oraz oficjalnej reprezentacji Professional Tennis Players Association (PTPA) w Radzie Zawodniczek WTA. PTPA to funkcjonujące od 2020 roku stowarzyszenie, którego współzałożycielem jest Novak Djokovic, a w którego ośmioosobowym Komitecie Wykonawczym są m.in. Hubert Hurkacz i Ons Jabeur" - pisała na Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

- Iga jest w tym momencie w 100 procentach skupiona na rywalizacji, ale mogę potwierdzić, że po turnieju w Pekinie wysłała swój list do WTA, chcąc podzielić się swoją perspektywą na kobiecy tenis i rozpocząć wewnętrzną dyskusję z władzami organizacji. Poparła w liście część z postulatów i obserwacji innych zawodniczek i wygląda na to, że topowe tenisistki prezentują wspólne stanowisko na kluczowe kwestie i chcą zmian - przekazała nam PR managerka Świątek - Paula Wolecka.

Zawodniczkom zdecydował się odpowiedzieć dyrektor WTA i były tenisista - Steve Simon. "To jasne, że nie jesteście zadowolone z decyzji o byciu tutaj w Cancun. Rozumiem to i zostałyście wysłuchane. Jak wspomniałem, nie jest to miejsce, w którym spodziewałyście się być, a decyzja o tej lokalizacji została podjęta na podstawie szeregu skomplikowanych czynników. To nie jest idealna impreza, rozumiemy, że warunki są trudne i WTA oczywiście bierze za to odpowiedzialność" - napisał w oświadczeniu.

"Kalendarz na 2024 r. nie będzie już zawierał nakładających się wydarzeń, jak to miało miejsce w tym sezonie. Jeśli chodzi o okres przejściowy między turniejami WTA 1000, czekamy na wasze opinie dotyczące stosowania funkcji "bye" (brak konieczności gry w pierwszej rundzie - red.) i skontaktujemy się z wami w celu uzyskania dalszych informacji zwrotnych" - dodał Simon.

Czwartkowe mecze WTA Finals dostarczyły kolejnych kontrowersji i powodów do krytyki WTA. Rozgrywki tego dnia zostały sparaliżowane przez deszcz, bo władze nie zapewniły tenisistkom obiektu chroniącego przed warunkami atmosferycznymi. Mecz Sabalenki z Jeleną Rybakiną był dwukrotnie przerywany, a jego dokończenie zaplanowano na piątkowy wieczór.