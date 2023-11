Pokazała, co dzieje się na WTA Finals. Brak słów, ręce opadają [WIDEO]

Skandal, farsa, wstyd, żenada. Powoli zaczyna brakować epitetów, żeby określić to, jak zorganizowany jest tegoroczny WTA Finals. Czas i wybór gospodarza już od samego początku budziły poważne wątpliwości, ale to, co wydarzyło się dziś w Cancun przeszło wszelkie granice przyzwoitości. Te obrazki chyba już nie tylko kibice samego tenisa zapamiętają na długo.

3 https://twitter.com/z_kortu/status/1720268013075640523/photo/1, twitter.com/SaKostecka/status/1720274076583805284/photo/1 - screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl