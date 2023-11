Djoković kompletnie zaskoczony. Wielki mecz w Paryżu [WIDEO]

Turniej ATP 1000 w Paryżu to ostatni tak prestiżowy punkt kalendarza tenisowego panów. Rywalizacja w Paris Omnisports w Bercy zgromadziła najlepszych tenisistów świata, w tym Huberta Hurkacza (11. ATP). Polak w czwartek awansował do półfinału i utrzymał się w grze o awans do ATP Finals. Miejsce w finale sezonu ma już od dawna zarezerwowane Novak Djoković (1. ATP), dla którego zmagania w Paryżu są pierwszym występem od wygranego US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Novak Djoković zaskoczony przez rywala. Znakomity powrót Tallona Griekspoora

Lider światowego rankingu w pierwszej rundzie miał wolny los, a w drugiej pokonał pewnie 6:3, 6:2 Argentyńczyka Tomasa Etcheverryrgo (31. ATP). O miejsce w ćwierćfinale Serb powalczył z Tallonem Griekspoorem (23. ATP). Djoković zaczął bardzo pewnie i już w drugim gemie przełamał rywala, co przy dobrej grze przy własnym podaniu dało mu prowadzenie 3:0. Przewaga faworyta nie utrzymała się jednak długo, a z czasem do głosu doszedł Holender.

Zaskakujące wydarzenia rozpoczęły się od stanu 1:4 z perspektywy Griekspoora. Holender zdołał doprowadzić do wyrównania, notując przełamanie powrotne. To jednak nie był koniec. Po wyrównanej walce w dziewiątym gemie zanotował drugie przełamanie, by zakończyć seta pewnie utrzymanym serwisem. Griekspoor wygrał tym samym tę odsłonę 6:4, a Djoković wypuścił z rąk trzygemowe prowadzenie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W drugiej połowie seta mowa ciała Serba wyraźnie się jednak zmieniła, czego potwierdzeniem była przerwa medyczna. Na korcie pojawili się fizjoterapeuta oraz lekarz, od którego tenisista otrzymał pomoc w postaci tabletek i suplementów. Powód złego samopoczucia lidera rankingu nie był jednak znany.

Świetny tie-break Djokovicia i pewna końcówka meczu. Serb wyszarpał zwycięstwo w Paryżu

Holender był blisko przedłużenia serii wygranych gemów do sześciu, jednak nie zdołał rozpocząć drugiej partii od przełamania. Po chwili trzy breakpointy zmarnował lider rankingu ATP, co przełożyło się na remis 1:1. Kolejne gemy nie miały większej historii i przyniosły pewne zwycięstwa podających. Dopiero przy stanie 4:4 Griekspoor był bliski trzeciego przełamania w meczu, ale i tym razem wypuścił z rąk dwie szanse. Wyrównana gra doprowadziła do tie-breaka, który był bardzo jednostronny. Djoković oddał w nim rywalowi tylko dwa punkty i tym samym wyrównał stan meczu.

Początek decydującej partii ponownie upływał pod znakiem utrzymywanych podań. Przełom nastąpił przy stanie 2:2, kiedy Djoković przełamał rywala, by po wygranym gemie serwisowym wyjść na dwugemowe prowadzenie. Po chwili mógł jeszcze bardziej odskoczyć rywalowi, ale Holender obronił się przed przełamaniem, a dodatkowo zdołał odrobić stratę i doprowadzić do remisu 4:4. Serb odpowiedział jednak szybkim przełamaniem i pewnie wygranym gemem serwisowym, co dało mu zwycięstwo 4:6, 7:6(2), 6:4 i awans do ćwierćfinału.

Tam Djoković zmierzy się z Holgerem Rune (7. ATP) lub Danielem Altmaierem (54. ATP). Duńczyk i Niemiec o ostatnie miejsce w najlepszej "ósemce" turnieju w Paryżu powalczą na zakończenie czwartkowej rywalizacji.