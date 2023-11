Ogromne wyzwanie Hurkacza. Znamy godzinę meczu o półfinał w Paryżu

Hubert Hurkacz prezentuje bardzo dobrą formę w ostatnich tygodniach. Jeszcze kilka dni temu zagrał w finale ATP 500 w Bazylei, gdzie musiał uznać wyższość Felixa Augera-Aliassimego, który wygrał z 7:6, 7:6. Polak dobrą formę zabrał ze sobą do Paryża. Nie bez problemów, ale awansował do ćwierćfinału zawodów, pokonując po drodze Sebastiana Kordę (24. ATP), z którym stoczył ponad dwugodzinny bój zakończony zwycięstwem 6:3, (6)6:7, 6:3. W kolejnej rudzie 26-latek szybko ograł Roberto Bautistę-Aguta (66. ATP) 6:3, 6:2, a w 1/8 finału zmierzył się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (21 ATP). I tym razem potrzebował tylko 68 minut, by wygrać 6:4, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Hurkacz zna kolejnego rywala. Trudne wyzwanie na ATP 1000 w Paryżu

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale paryskiej imprezy zmierzy się z Grigorem Dimitrowem. I nie będzie to łatwa przeprawa. Bułgar awansował do tego etapu, sprawiając niespodziankę wszystkim kibicom. Najpierw pokonał Daniiła Miedwiediewa (3. ATP). Natomiast w 1/8 finału okazał się lepszy od Aleksandra Bublika (33. ATP). Na niekorzyść Hurkacza wypadają również bezpośrednie mecze z Dimitrowem. Do tej pory grał z nim trzykrotnie i za każdym razem przegrywał.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tym razem musi być inaczej, bo Hurkacz wciąż jest w grze o udział w ATP Finals. Zostały już tylko dwa z ośmiu miejsc, a głównych pretendentów jest trzech (w tym Polak). Próg kwalifikacyjny wynosi obecnie 3875 punktów. Najbliżej awansu jest Alexander Zverev (3585 pkt). Następny Holger Rune (3370 pkt) i właśnie Hurkacz (3245 pkt). Tylko ostatni dwaj tenisiści mogą jeszcze powiększyć dorobek punktowy. Obaj grają w ATP w Paryżu.

Hurkacz musi więc zrobić wszystko, by awansować do półfinału w Paryżu. Wiadomo, o której zmierzy się z Dimitrowem. Ich spotkanie będzie pierwszym na korcie centralnym. Rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego. Relację z tego meczu będzie można śledzić na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Drabinka Huberta Hurkacza na turnieju w Paryżu

Ćwierćfinał: Grigor Dimitrow

Półfinał: Karen Chaczanow /Stefanos Tsitsipas

Finał: Alex De Minaur (13. ATP)/Andriej Rublow/Novak Djoković/Tallon Griekspoor (23. ATP)/Daniel Altmaier (54. ATP)/Holger Rune