Kolejny rywal Hurkacza zapewnił sobie start w ATP Finals. Robi się ciasno

Przed startem turnieju ATP 1000 w Paryżu miejsce w ATP Finals miało zagwarantowane pięciu tenisistów. Byli to lider światowego rankingu Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner oraz Andriej Rublow. Rywalizacja w stolicy Francji, biorąc pod uwagę liczbę możliwych do zdobycia punktów, mogła przełożyć się na zapełnienie stawki finału sezonu. Na ten moment stawkę finału sezonu uzupełnił jeden zawodnik.

Tsitsipas wywalczył awans do ATP Finals. Dodatkowa mobilizacja dla Hurkacza

Mowa o Stefanosie Tsitsipasie. Grek w poprzednich tygodniach osiągnął półfinały turniejów w Antwerpii i Wiedniu, odbijając się po nieco słabszym okresie. Równie dobrą formę prezentuje w Paryżu, gdzie w czwartek awansował do ćwierćfinału. Szósty tenisista świata pokonał 7:6(2), 6:4 Alexandra Zvereva, co pozwoliło mu zapewnić miejsce w ATP Finals. Grek został szóstym uczestnikiem zmagań w Turynie, a to sprawia, że w finale sezonu zostały już tylko dwa wolne miejsca.

O jedno z nich walczy w dalszym ciągu Hubert Hurkacz, który w ostatnich tygodniach spisuje się znakomicie. Wygrał turniej ATP 1000 w Szanghaju i dotarł do finału zmagań w Bazylei, a teraz kontynuuje świetną passę w Paryżu. W czwartek zameldował się w ćwierćfinale, pokonując 6:3, 6:4 Francisco Cerundolo. To pozwoliło mu umocnić się na dziewiątym miejscu w rankingu ATP Race, który wyłoni ośmiu uczestników ATP Finals.

Hurkacz z przepustką do ATP Finals w tym tygodniu? To możliwe!

Polak już w Paryżu może zagwarantować sobie miejsce w zmaganiach w Turynie. Aby tak się stało, musi awansować przynajmniej do finału rywalizacji i liczyć na wcześniejszą porażkę najgroźniejszego rywala, czyli Holgera Rune. Duńczyk zajmuje obecnie ósme miejsce w rankingu ATP Race. Pierwszym zawodnikiem, który nie osiągnął jeszcze progu kwalifikacyjnego, jest z kolei Zverev.

Wszystko zależy więc teraz od tego, na jakich etapach Polak i Duńczyk zakończą turniej w Paryżu. Próg kwalifikacyjny wynosi obecnie 3875 punktów. Najbliżej przekroczenia go jest Zverev (3585 pkt), ale Niemiec pożegnał się już z rywalizacją. To otwiera szansę dla Rune (3370 pkt) i Hurkacza (3245 pkt). Duńczykowi do wyprzedzenia Niemca wystarczy awans do półfinału, a Polak musiałby osiągnąć finał zmagań. Choć przed naszym zawodnikiem spotkania z bardzo wymagającymi przeciwnikami, jego obecna forma pozwala mieć nadzieję, że już niedługo będzie świętował awans do ATP Finals.

Aktualny ranking ATP Race:

1. Novak Djoković - 9035 pkt (zakwalifikowany)*

2. Carlos Alcaraz - 8455 pkt (zakwalifikowany)

3. Daniił Miedwiediew - 7200 pkt (zakwalifikowany)

4. Jannik Sinner - 5490 pkt (zakwalifikowany)

5. Andriej Rublow - 4625 pkt (zakwalifikowany)*

6. Stefanos Tsitsipas - 4055 pkt (zakwalifikowany)*

7. Alexander Zverev - 3585 pkt

8. Holger Rune - 3370 pkt*

9. Hubert Hurkacz - 3245 pkt*

10. Taylor Fritz - 3100 pkt (bez szans na kwalifikację)

* - zawodnicy grający w dalszym ciągu w Paryżu