Za granicą rozpływają się nad Hurkaczem. "Polski gigant"

- Całkowicie zdany był na łaskę Hurkacza - tak o rywalu Huberta Hurkacza piszą zagraniczne media. Polski tenisista pokonał Francisco Cerundolo i awansował do ćwierćfinału turnieju w Paryżu. Dzięki świetnej postawie wciąż zachowuje szanse na występ w turnieju ATP Finals w Turynie, co nie uszło uwadze mediów na całym świecie. Już zyskał on miano "giganta".

