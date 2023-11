Polacy przejęli Paryż. Szaleństwo wokół Huberta Hurkacza [WIDEO]

Hubert Hurkacz doskonale radzi sobie w turnieju ATP 1000 rozgrywanym w Paryżu. Do tej pory największe trudności sprawił mu Amerykanin Sebastian Korda (24. ATP), z którym stoczył ponad dwugodzinny bój zakończony zwycięstwem 6:3, (6)6:7, 6:3. W kolejnej rudzie 26-latek szybko ograł Roberto Bautistę-Aguta (66. ATP) 6:3, 6:2, a w 1/8 finału zmierzył się z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (21 ATP).

Polscy kibice pojechali za Hurkaczem do Paryża. Dali mu wielkie wsparcie

Już na początku spotkania Cerundolo zdołał przełamać Huberta Hurkacza, dokładając do tego dwa gemy wygrane przy własnym serwisie. Na tablicy widniał wyniki 3:1 i wydawało się, że Polak znów wpadnie w tarapaty. Mimo to Hurkacz wykazał się cierpliwością i odpornością na stres, kapitalnie rozgrywając kolejne gemy. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polaka 6:4.

Co prawda w drugiej partii 26-latek znów na chwilę pozwolił wykazać się przeciwnikowi, jednak ostatecznie pokazał wielką jakość. "Polak od razu przełamał Argentyńczyka i wyrobił sobie przewagę, prowadząc 3:1. Ale wtedy wkradł się moment dekoncentracji. Odpuścił kilka piłek, Cerundolo grał znacznie mocniej. Argentyńczyk doprowadził do remisu 3:3 i wydawało się, że jest w stanie odwrócić losy seta. Ale Hurkacz znów grał jak z nut. Cerundolo nie radził sobie ze zmianą tempa zagrań i atomowym forhendem. Polak znów mu odskoczył, a ostatnie dwa gemy wygrał do zera. Cały set zakończył się wynikiem 6:3 dla wrocławianina, a mecz 2:0" - pisał o spotkaniu Hurkacza Marcin Jaz ze Sport.pl.

Być może Hubert Hurkacz nie pokazywałby fenomenalnej dyspozycji, gdyby nie polscy kibice, którzy tłumnie przychodzą na jego mecze w Paryżu. Podczas ostatniego starcia z Francisco Cerundolo na trybunach francuskiego kortu zasiadało wielu naszych rodaków. W przerwach pomiędzy gemami słychać było motywacyjne okrzyki, które z pewnością dotarły również do Huberta Hurkacza.

"Hubert, jesteś najlepszy!", "Tak jest! Jazda Hubi" - dopingowali tenisistę fani z Polski. Jak widać, przekazana dawka motywacji się opłaciła, ponieważ 26-latek zameldował się w ćwierćfinale paryskiego turnieju. Tam zmierzy się z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (17. ATP). Spotkanie odbędzie się w piątek najwcześniej około godz. 10:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.