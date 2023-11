Iga Świątek i spółka w końcu się doczekały. WTA reaguje na ich apele

Nierówne traktowanie pod względem finansowym i zbyt duża liczba obowiązkowych turniejów to główne zarzuty pod adresem WTA. Najlepsze zawodniczki świata, w tym Iga Świątek (2. WTA), postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i wystosowały listy do władz federacji. Choć szczegółowe postulaty tenisistek nie zostały określone, wiadomo, że nastąpiła solidna mobilizacja w walce o lepszą przyszłość kobiecego tenisa.

WTA wydało oświadczenie. Świątek i inne zawodniczki dopięły swego

Wspomniane listy zostały wysłane po turnieju WTA 1000 w Pekinie, czyli niespełna miesiąc temu. Po drodze oliwy do ognia dolała fatalna organizacja WTA Finals w meksykańskim Cancun, gdzie kort centralny został oddany do użytku na dzień przed startem rywalizacji. Teraz prezes WTA Steve Simon postanowił odpowiedzieć na apel tenisistek i odnieść się do ich zarzutów.

Skupił się między innymi na trwającej rywalizacji w Cancun. "To jasne, że nie jesteście zadowolone z decyzji o byciu tutaj w Cancun. Rozumiem to i zostałyście wysłuchane. Jak już wspomniałem, nie jest to miejsce, w którym spodziewałyście się być, a decyzja o tej lokalizacji została podjęta na podstawie szeregu skomplikowanych czynników. To nie jest idealna impreza, rozumiemy, że warunki są trudne i WTA oczywiście bierze za to odpowiedzialność" - czytamy w wystosowanym oświadczeniu.

Simon nawiązał również do przyszłorocznych zmagań i liczy na rozmowy z tenisistkami. "Kalendarz na 2024 rok nie będzie już zawierał nakładających się wydarzeń, jak to miało miejsce w tym sezonie. Jeśli chodzi o okres przejściowy między turniejami WTA 1000, czekamy na Wasze opinie dotyczące stosowania funkcji "bye" (brak konieczności gry w pierwszej rundzie, red.) i skontaktujemy się z wami w celu uzyskania dalszych informacji zwrotnych" - podsumował.

Prezes WTA zobowiązał się też do wyjaśnienia drażliwej kwestii, jaką jest konieczność gry innymi piłkami na przestrzeni całego sezonu. Dodatkowo zobowiązał się do tego, że WTA będzie na bieżąco informowało tenisistki o wszelkich zmianach, co ma pomóc w planowaniu startów.