Wielki Hubert Hurkacz! Był pod ścianą, a wyszedł z tego po mistrzowsku

Francisco Cerundolo sprawił już jedną niespodziankę, wygrywając z Casperem Ruudem. Miał możliwości, by zaskoczyć Huberta Hurkacza. Polski tenisista miał gorszy moment w meczu, ale odrodził się niczym feniks z popiołów. Argentyńczyk próbował się stawiać, ale mecz toczył się ze wskazaniem na wrocławianina.

Kapitalny powrót Hurkacza w secie

Obaj tenisiści zanotowali mocne otwarcie, wygrali swoje pierwsze gemy serwisowe do zera. Jednak w kolejnych dwóch gemach lepiej wyglądał Cerundolo, który przełamał Hurkacza i prowadził 3:1. Widać było po Polaku zmęczenie tym maratonem meczów, jaki ma za sobą.

Ale Hurkacz wielokrotnie udowadniał, że ma duszę wojownika i pokazał ją także w starciu z Argentyńczykiem. W kapitalnym stylu rozegrał cztery kolejne gemy. Świetnie serwował, ale jeszcze lepiej grał returnem. Potrafił kontrować, jego forhend był za to nie do obrony. Sprytnie wykorzystywał całą szerokość kortu, przez co Cerundolo miał problem z przewidywaniem zagrań.

Hurkacz skończył pierwszą partię "na raty". Prowadził 5:3, 30:0, ale nie zdołał skończyć seta w dziewiątym gemie. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Kolejnego gema wygrał do zera, a seta 6:4.

Hurkacz pokazał jakość

Drugi set toczył się zdecydowanie pod dyktando Hurkacza. Jeszcze lepiej serwował - posłał pięć asów serwisowych w drugiej partii, a w całym meczu aż osiem. Cerundolo nie był w stanie znaleźć odpowiedniego rytmu. Zdarzyły mu się dwa podwójne błędy serwisowe.