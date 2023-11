Komentator wywołał burzę słowami o Świątek. Natychmiastowa reakcja

Iga Świątek (2. WTA) rywalizację z WTA Finals rozpoczęła od meczu z Marketą Vondrousovą (6. WTA). W pierwszym secie Czeszka potrafiła dotrzymać kroku naszej zawodniczce, ale w drugim nie miała już nic do powiedzenia. W efekcie Polka wygrała 7:6(3), 6:0. Podobny obraz miał mecz z Coco Gauff (3. WTA), który zakończył się zwycięstwem Świątek 6:0, 7:5. Dwa wygrane spotkania wyraźnie przybliżyły ją do awansu do półfinału, jednak kwestię miejsca w najlepszej "czwórce" rozstrzygnie piątkowy mecz z Ons Jabeur (7. WTA).

Fani nie podarowali komentatorowi słów na temat Świątek

Podobnie jak w meczu z Czeszką, Świątek mogła liczyć na doping polskich kibiców również w starciu z Amerykanką. Fakt ten oczywiście nie uszedł uwadze naszej zawodniczki podczas pomeczowej rozmowy. - Jak zwykle polscy kibice przybyli, by mnie dopingować. Jestem za to naprawdę wdzięczna i z głębi serca dziękuje. To niesamowite grać w takiej atmosferze - podsumowała. Polka jest prawdziwą ikoną sportu w naszym kraju, więc obecność jej fanów w Cancun nie powinna dziwić.

Jeden z dziennikarzy, komentujący mecz Świątek z Gauff, zdecydował się po tych słowach na bardzo odważne stwierdzenie. - Gdyby tylko Świątek potrafiła znaleźć sposób na zdobycie kibiców poza Polską - rzucił bez zastanowienia. Ten komentarz spotkał się ze zdecydowaną reakcją fanów z całego świata, którzy wyrazili ogromne uznanie i podziw dla Polki. "Aż się skrzywiłem. Głupie słowa ze strony komentatora" - czytamy w jednej z odpowiedzi.

Inny użytkownik zwrócił uwagę na fakt, że kiedyś w podobny sposób traktowano kibiców innych gwiazd tenisa. "Kiedyś słyszeliśmy podobne rzeczy z Halep i Rumunkami. To bardzo ksenofobiczne podejście. Nie usłyszałbyś takich komentarzy na temat brytyjskich, amerykańskich czy hiszpańskich fanów" - podsumował. "To jak przyporządkowywanie Djokovicia tylko do Serbów, co zdarza się do dzisiaj. Nie jestem Polką ani Serbką i kocham ich oboje, więc co teraz?" - wtórowała kolejna fanka.

Ostatni mecz Igi Świątek w fazie grupowej WTA Finals, w którym zmierzy się z Ons Jabeur, odbędzie się w nocy z piątku na sobotę.