"Co za żart". Czołowy tenisista świata grzmi. Nie wytrzymał

W Paryżu trwa ostatni duży turniej ATP Tour rangi Masters 1000 przed imprezą mistrzyń, do której o zakwalifikowaniu się marzy Hubert Hurkacz. Polski tenisista po pokonaniu Sebastiana Kordy oraz Roberto Bautisty-Aguta jest już w trzeciej rundzie, w której zmierzy się z Francisco Cerundolo. Argentyńczyk nieświadomie pomógł naszemu reprezentantowi, ogrywając na wcześniejszym etapie turnieju Caspera Ruuda 7:5, 6:4. Norweg do środy wciąż liczył się w walce o ATP Finals.

Skończył mecz w środku nocy. Następny za 14 godzin! "Co za żart"

Tego dnia w paryskiej hali Bercy odbyło się kilka dramatycznych i długich pojedynków. Blisko trzy godziny rywalizowali Grigor Dimitrov i Danił Miedwiediew - wygrał Bułgar. Ich wynik pobili Ugo Humbert oraz Alexander Zverev. Starcie Francuza z Niemcem trwało trzy i pół godziny. Zakończyło się zwycięstwem Zvereva w tiebreaku trzeciego seta.

Tak długie spotkania na korcie centralnym w trakcie dnia spowodowały, że sesja wieczorna rozpoczęła się dopiero o godz. 22:30. Holger Rune w miarę sprawnie uporał się z Dominiciem Thiemem, lecz mimo to ostatni mecz zaplanowany na środę rozpoczął się grubo po północy, a zakończył o 2:37 w nocy! Jannik Sinner pokonał w nim Mackenziego McDonalda 6:7(6), 7:5, 6:1.

Takie sytuacje w tenisie są dosyć częste z uwagi na niespodziewaną długość wcześniejszych spotkań, jednakże ogromną kontrowersją jest decyzja organizatorów, którzy następny mecz Włocha postanowili umiejscowić w czwartek w ciągu dnia! Zagra on o godz. 17:00, a jego rywalem w walce o ćwierćfinał będzie Alex De Minaur. Swoje zdumienie wyraził w mediach społecznościowych Casper Ruud. "Brawo ATP. Sposób, aby pomóc jednemu z najlepszych zawodników na świecie zregenerować się i być tak gotowym, jak to możliwe, kiedy zakończył swój poprzedni mecz o 2:37 dziś rano. 14,5 godziny na regenerację... co za żart" - napisał na Twitterze.

Warto pamiętać, że gdy mecz kończy się o tak później porze, to zawodnik kładzie się spać dopiero wczesnym rankiem - o ile pozwoli mu na to adrenalina - gdyż wcześniej musi odbyć wszelkie aktywności medialne i, co najważniejsze, wstępną regenerację. Duży minusem paryskiego turnieju ATP Masters 1000 jest obecność raptem trzech kortów, z czego na jednym odbywają się głównie mecze deblowe.