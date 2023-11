Nie do wiary! Oto prawda o majątku Igi Świątek. Miliony, miliony

15 wygranych turniejów z cyklu WTA, w tym cztery wielkie szlemy - Roland Garros 2020, 2022, 2023, a także US Open 2022 - to tylko niektóre spośród licznych osiągnięć Igi Świątek na kortach. Polka jest już jedną z najlepszych zawodniczek wszech czasów, a przecież wciąż ma sporo do wygrania. I choć dwa miesiące temu ustąpiła Arynie Sabalence pierwszego miejsca w rankingu WTA, to niewykluczone, że niebawem znów wróci na prowadzenie.

Wiemy, ile zarobiła łącznie Iga Świątek. Niebywałe

Dziennikarze "Wprost" dotarli do informacji o tym, ile wynosi aktualnie majątek najlepszej polskiej tenisistki. Na samych kortach w profesjonalnej karierze Polka zarobiła ponad 21,5 miliona dolarów, czyli w przeliczeniu około 90,5 miliona złotych. Oczywiście należy od tej kwoty odjąć podatek i po odliczeniu jego kwoty wychodzi, że Świątek zarobiła z samej gry ponad 54 miliony złotych. Pod tym względem jest już w czołowej "20" najlepiej zarabiających zawodniczek na korcie.

Oczywiście do tej kwoty należy dodać także pieniądze przysługujące Polce z tytułów sponsorskich, a przecież firm współpracujących z nią nie brakuje. Są to m.in. PZU czy Oshee. Łącznie za wszelkie reklamy tenisistka zarobiła już około 25 milionów złotych.

Łącznie Polka zarobiła już w karierze po odliczeniu podatków około 80 milionów złotych! Biorąc pod uwagę jej wiek, to naprawdę robi wrażenie. Należy też podkreślić, że są to pieniądze jak najbardziej zasłużone. Jeszcze w tym tygodniu kwota zarobków Świątek może wzrosnąć. Obecnie tenisistka przebywa w Cancun, gdzie rozgrywane są zawody WTA Finals i dotychczas wygrała wszystkie mecze fazy grupowej. Gdyby udało jej się utrzymać passę do samego finału, na jej konto wpłynie 3,024 mln dolarów, czyli jakieś 12,6 mln zł.

Kilka tygodni temu Świątek udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała m.in. o tym, co robi z pieniędzmi. - Zdaję sobie sprawę, że nie mam ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o inwestowanie, więc najpierw chciałabym się doedukować i skupić na zbieraniu kapitału. Dopiero jak będę miała 27-30 lat spróbuję mądrzej inwestować te pieniądze - wyjawiła wówczas.

Obecnie Iga Świątek rywalizuje na turnieju finałowym WTA Finals. W nocy z piątku na sobotę zmierzy się z Ons Jabeur.