Iga Świątek zwróciła się do Polaków. Tuż po meczu. Króciutko [WIDEO]

Iga Światek na rozpoczęcie WTA Finals ograła Marketę Vondrousovą (6. WTA) 7:6(3), 6:0 i równie dobrze spisała się w meczu z Coco Gauff (3. WTA). Polka ograła rywalkę 6:0 w pierwszym secie, a w drugim przegrywała nawet 2:4, ale zdołała odwrócić losy starcia i wygrała 7:5. Na spotkaniu Świątek nie zabrakło polskich kibiców, do których zawodniczka zwróciła się w pomeczowym wywiadzie.

Iga Świątek zwróciła się do Polaków po wygranej z Coco Gauff. "Jak zwykle"

Nie ważne, w jakim zakątku świata gra Światek, zawsze na trybunach towarzyszą jej polskie flagi i spora grupa kibiców. Nie inaczej jest w Cancun, gdzie tuż po meczu z Gauff fani skandowali głośne "Iga, Iga, Iga". Tym nieco przeszkodzili zawodniczce w pomeczowym wywiadzie, gdzie została zapytana właśnie o wsparcie fanów.

- To specjalny moment - zaczęła Świątek, ale musiała przerwać przez przyśpiewkę kibiców. - Dziękuje - zwróciła się do nich po polsku i była wyraźnie zadowolona z ich obecności.

Później, już po angielsku, 22-latka odpowiedziała na pytanie i przyznała, że fani po raz kolejny pomogli stworzyć świetne widowisko. - Jak zwykle polscy kibice przybyli, by mnie dopingować. Jestem za to naprawdę wdzięczna i z głębi serca dziękuje. To niesamowite grać w takiej atmosferze - podsumowała czterokrotna triumfatorka Wielkich Szlemów.

Kolejną okazją dla fanów, by wspierać Igę Świątek, będzie trzeci meczu grupowy przeciwko Ons Jabeur (7. WTA). Polka zagra z Tunezyjką już w piątek 3 listopada i tym spotkaniem prawdopodobnie przypieczętuje awans do półfinału WTA Finals. Na razie Świątek pozostaje na pierwszym miejscu w grupie B z kompletem zwycięstw.