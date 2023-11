"Boże, jak ja mam odpowiedzieć?" Polski dziennikarz zaskoczył Świątek [WIDEO]

Nie ma na razie mocnych na Igę Świątek (2. WTA), która podczas WTA Finals w Cancun wygrała pierwsze dwa spotkania. Najpierw ograła Czeszkę Marketę Voundrousovą (6. WTA), a później Amerykankę Coco Gauff (3. WTA). Co więcej, nie straciła jeszcze ani jednego seta!

Iga Świątek zaskoczona przez dziennikarza. Sceny podczas wywiadu

Tuż po zakończeniu starcia z Coco Gauff Iga Świątek udzieliła wywiadu Canal+ Sport. A poprowadził go Bartek Ignacik, który już w pierwszym pytaniu dość mocno zaskoczył naszą zawodniczkę. - Widzę, że wzięłaś sobie do serca to, co wydarzyło się na początku meczu z Marketą Voundrousovą, bo tutaj start był fenomenalny i w pierwszym secie nakręciłaś kolejny film. Tym razem nie gdzie jest Nemo, a gdzie jest Coco? - powiedział dziennikarz.

Polka nie wiedziała nawet, co odpowiedzieć. Po chwili wahania powiedziała: - Boże, no jak ja mam odpowiedzieć na takie pytanie? - stwierdziła, a po chwili dodała: - Po prostu robiłam swoją robotę i starałam się być konsekwentna i wykorzystać ten czas, kiedy mi się gra dobrze, a jej średnio.

Ignacik zahaczył także o zwrot, którego Świątek niedawno użyła w kontekście nieudanych zagrań. - W tym spotkaniu nie było tzw. szmat do lat 14 - powiedział, a Iga nagle mu przerwała: - Czy wy serio musicie powtarzać tę moją głupotę, którą powiedziałam? - zapytała z uśmiechem. Dziennikarz zapewnił, że było to "bardzo fajne stwierdzenie" i Świątek nie musi się go wstydzić.

W dalszej części rozmowy padło m.in. pytanie o "bajgle", których Iga Świątek w tym sezonie ma już 22. Tym samym dołączyła pod tym względem do takich zawodniczek jak Chris Evert czy Steffie Graff. - Bardzo się cieszę, że mogę być w takim gronie. Gdy byłam mała, a nawet gdy zaczynałam grać w WTA, nie przypuszczałam, że to się może wydarzyć - wyjawiła.

Kolejny mecz w Cancun Iga Świątek rozegra w nocy z piątku na sobotę. Jej rywalką będzie Ons Jabeur.