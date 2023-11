Dożywotni zakaz! Tenisista skazany. Już nie wróci na korty

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA), która została utworzona w 2021 roku w celu ochrony uczciwości tenisa na całym świecie, gdyż od wielu lat dochodzi do "match-fixingu", czyli ustawianiu meczów, w którym częsty udział mają zawodnicy.

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Kolejnych trzech tenisistów skazanych za ustawianie meczów. Dożywotni zakaz

Do niedawna w tenisowym świecie zawieszonych za ustawianie meczów było 77 osób - dotyczy to zawodników, jak i trenerów czy sędziów. 39 z nich jest zbanowanych dożywotnio, ale w środę doszły do tego grona trzy następne nazwiska. Sprawa została szczegółowo zbadana przez niezależnego funkcjonariusza ds. przesłuchań antykorupcyjnych (AHO), Janie Soubliere, która potwierdziła zarzuty postawione przez ITIA trzem graczom.

Tenisistą, który został zawieszony dożywotnio jest Timur Khabibulin. W dodatku został ukarany grzywną w wysokości 60 tysięcy dolarów. Jest to Kazach uzbeckiego pochodzenia, któremu postawiono łącznie 21 indywidualnych zarzutów związanych z ustawianiem meczów w latach 2014-2019. Khabibulin najwyżej sklasyfikowany był na 753. miejscu w rankingu ATP wśród singlu oraz 154. w deblu. Rok temu dzięki dzikiej karcie wystąpił w kwalifikacjach deblowych do turnieju ATP 500 w Astanie. To był jego ostatni mecz w karierze.

Na grze podwójnej skupiał się także pochodzący z Uzbekistanu Sanjar Fayziev. Ten tenisista w wieku 29 lat został zawieszony na trzy lata i sześć miesięcy oraz grzywnę w wysokości 15 000 tysięcy. W 2018 roku Fayzievowi postawiono pięć zarzutów związanych z ustawianiem wyników dwóch meczów. W zeszłym roku osiągnął 154. miejsce w rankingu deblowym ATP. Ostatnim z zawieszonych graczy jest Igor Smilansky, który został zawieszony na dwa lata i ukarany grzywną w wysokości 4 tysiące dolarów. Smilansky usłyszał trzy zarzuty związane z ustawianiem meczów, wszystkie związane z meczem w 2018 roku. Najwyżej sklasyfikowany był na 451. miejscu w rankingu gry pojedynczej. Na korcie zarobił 34 tysiące dolarów.

Sankcje zaczną obowiązywać od daty tymczasowego zawieszenia zawodników, czyli 25 lipca 2023 r. W tym okresie Fayziev i Smilansky mają zakaz gry, trenowania lub uczestniczenia w wydarzeniach tenisowych autoryzowanych lub sankcjonowanych przez członków ITIA. Natomiast Khabibulin jest wykluczony z takich aktywności do końca życia.