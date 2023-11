Ons Jabeur nagle zaczęła płakać. Na korcie. "Rozdziera serce" [WIDEO]

Ons Jabeur ma za sobą udany sezon. Wygrała dwa turnieje rangi WTA, a ponadto dotarła do finału Wimbledonu, w którym przegrała z Marketą Voundrousovą. To właśnie Czeszka była drugą rywalką Tunezyjki podczas turnieju WTA Finals w Cancun. Jabeur wzięła rewanż za porażkę w Londynie i wygrała to spotkanie 6:4, 6:3.

Ons Jabeur nie cieszyła się ze zwycięstwa w Cancun. Ważny przekaz Tunezyjki

Tuż po zakończeniu meczu Jabeur wyznała jednak, że nie potrafi się cieszyć ze zwycięstwa i po raz kolejny podjęła temat toczącego się konfliktu między Izraelem i Palestyną. - Jestem bardzo zadowolona ze zwycięstwa, ale ostatnio nie byłam zbyt szczęśliwa. Sytuacja na świecie nie napawa mnie radością - wyznała w rozmowie na korcie.

- Bardzo trudno jest patrzeć na śmierć dzieci i niemowląt każdego dnia. To rozdziera serce - dodała 29-latka. Jabeur momentami musiała powstrzymywać płacz i nie była w stanie mówić. Przepraszała za to publiczność.

Zawodniczka podkreśliła, że jej słowa nie mają jednak wydźwięku politycznego. - Nie mogę się cieszyć z tego zwycięstwa. To nie jest przesłanie polityczne, to jest człowieczeństwo. Chcę pokoju na tym świecie - mówiła dalej ze łzami w oczach.

Piękny gest Ons Jabeur. Przekaże nagrodę na ważny cel

Tenisistka przyznała też, że podjęła bardzo ważną decyzję dotyczącą nagrody za turniej finałowy. - Zdecydowałam się przekazać część nagrody pieniężnej na pomoc Palestyńczykom - oświadczyła. Ten gest na pewno robi wrażenie i wielu jest pełnych podziwu wobec zachowania zawodniczki. Świadczy o tym reakcja trybun. Kibice nagrodzili rywalkę Igi Świątek brawami.

To nie pierwszy raz kiedy Jabeur otwarcie mówi o wsparciu Palestyny. Kilka dni po wybuchu walk w Strefie Gazy zamieściła na Instagramie wpis, w którym zaznaczyła swoje poparcie dla Palestyńczyków. "Wolna Palestyna" - pisała wówczas.

Kolejną rywalką Ons Jabeur podczas WTA Finals będzie Iga Świątek. Spotkanie odbędzie się w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.