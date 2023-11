To nie żart! Iga Świątek może jeszcze odpaść. Musi uważać [SCENARIUSZE]

Iga Świątek bez większych problemów pokonała 6:0, 7:5 Coco Gauff w drugim spotkaniu WTA Finals i jest już o krok od awansu do półfinału imprezy. Co więcej, ma duże szanse, by wygrać swoją grupę. Mimo wszystko Polka musi się mieć na baczności. Istnieje scenariusz, w którym może spaść nawet na trzecią lokatę w tabeli grupy B i w efekcie nie awansować do dalszej rywalizacji.

