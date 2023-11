Iga Świątek nie wytrzymała. Brutalna szczerość. "Już czuję"

Polscy fani tenisa obudzili się w czwartek w dobrych nastrojach, gdyż w nocy swoje drugie zwycięstwo w fazie grupowej WTA Finals odniosła Iga Świątek. Polka tym razem pokonała Coco Gauff 6:0, 7:5. Wcześniej okazała się lepsza od Markety Vondrousovej. Dwa zwycięstwa bez straty seta sprawiają, że wiceliderka rankingu jest bardzo blisko awansu do półfinału.

Świątek bojowa na korcie i podczas konferencji prasowej. "Już czuję"

W meksykańskim Cancun zawodniczki muszą walczyć nie tylko z rywalkami, ale także mocnym wiatrem, który dociera na nowo powstały kort. Doszło do tego, że Coco Gauff popełniła cztery podwójne błędy z rzędu i to w decydującym momencie drugiego seta. - Nie wiadomo było, z której strony zawieje. Nie da się na to przygotować. To nie jest łatwa sytuacja, natomiast trzeba odpędzać od siebie nadmierne myślenie. Należy pracować nad tym, jak rozwiązać sytuację na korcie. Warunki jednak okazały się bardzo trudne. Na koniec cieszę się, że byłam w stanie grać solidnie. Nie podejmowałam zbyt dużego ryzyka - powiedziała po spotkaniu Iga Świątek.

Polka na konferencji prasowej była równie bojowo nastawiona, co na korcie. W ostatnich dniach jej przeciwniczki mocno krytykowały WTA oraz władze turnieju. Świątek też wyrażała swoje niezadowolenie, aczkolwiek zrobiła to znacznie bardziej subtelnie, przez co była nawet krytykowana przez część fanów. Teraz raczej się to zmieni.

- Jestem w Tourze od czterech lat, ale to pierwszy raz, kiedy najlepsi zawodnicy oraz ci z niższych miejsc są naprawdę zjednoczeni, aby mieć wpływ i coś zrobić. Z niektórych rzeczy nie jesteśmy zadowolone i chcemy zmienić harmonogram na przyszły rok - przyznała.

Będziemy mieć znacznie więcej obowiązkowych turniejów, co będzie negatywnie przekładać się na nasze zdrowie i samopoczucie. Mam 22 lata, rozegrałam dwa najbardziej intensywne sezony w swoim życiu i już czuję, że trudno będzie mi kontynuować grę przez tyle lat, jeśli WTA pójdzie w stronę zwiększenia liczby obowiązkowych turniejów.

Pretensje wiceliderki nie dotykają jedynie organizacji WTA Finals, ale także spraw z całym WTA Tour. Niedawno "The Athletic" poinformowało, że 5 października 20 czołowych zawodniczek świata wysłało trzystronicowy list do władz kobiecej organizacji. "Przedstawiły tam swoje postulaty, domagając się natychmiastowego ich rozpatrzenia. A dotyczą one wyższych zarobków, lepszego terminarza turniejów, który będzie bardziej zrównoważony pod względem fizycznym i mentalnym, poszerzenia zakresu opieki nad dziećmi oraz oficjalnej reprezentacji Professional Tennis Players Association (PTPA) w Radzie Zawodniczek WTA" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Iga Świątek wysłała do WTA własny list.

- Mam wrażenie, że wszystko opiera się na chęciach, by było tego więcej i więcej, ale tak naprawdę nie dba się o nasze samopoczucie i zdrowie. Są pewne rzeczy, które WTA może dla nas zmienić, bez względu na to, co już uzgodniono w kontekście turniejów. Mamy nadzieję, że zmiany nadejdą i znajdziemy kompromis, z którego wszyscy będziemy w pewnym stopniu zadowoleni - podsumowała 22-letnia Polka.

Igę Świątek czeka teraz dzień odpoczynku, a w nocy z piątku na sobotę zmierzy się z Ons Jabeur. Będzie to ostatnie spotkanie w fazie grupowej.