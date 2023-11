W Paryżu trwa ostatni turniej ATP Masters w tym sezonie. Walczący o awans do ATP Finals w Turynie Hubert Hurkacz (11. ATP) radzi sobie w nim bardzo dobrze. Pokonał kolejno Sebastiana Kordę (24. ATP) 6:3, 6:7(6), 6:3 oraz Roberto Bautistę-Aguta (66. ATP) 6:3, 6:2.

ATP Masters Paryż. Hubert Hurkacz walczy o kolejną rundę i ATP Finals

W czwartek 2 listopada Hubert Hurkacz zmierzy się w trzeciej rundzie z Francisco Cerundolo (21. ATP), który w ostatnim meczu pokonał wyżej notowanego w rankingu ATP Caspera Ruuda (8. ATP). Argentyńczyk wygrał z Norwegiem 7:5, 6:4 i potrzebował do tego nieco ponad 90 minut.

Starcie Hurkacza z Cerundolo będzie dopiero ich drugim pojedynkiem w historii. Wcześniej panowie zmierzyli się rok temu podczas turnieju halowego w Astanie. Wówczas górą był wrocławianin, który wygrał 6:2, 7:6 (2).

Turniej ATP Masters i czwartkowy mecz są istotne dla Huberta Hurkacza w kontekście awansu do kończących sezon zawodów w Turynie. Jeśli chce on awansować do ATP Finals, musi nie tylko wygrać i prezentować się dobrze w dalszej części turnieju, ale też liczyć na wpadkę swojego najgroźniejszego rywala w ATP Race - Holgera Rune (7. ATP).

Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Cerundolo? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo zaplanowano na czwartek 2 listopada. Rozpocznie się on po godzinie 13:50. Transmisję przeprowadzi stacja Polsat Sport Extra. Będzie ona dostępna także na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.