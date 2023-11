Sabalenka pod presją! Tak wygląda ranking WTA po wygranej Świątek

Iga Świątek w drugim meczu WTA Finals ograła Coco Gauff 6:0, 7:5 i jest bliska awansu do półfinału. Dzięki temu Polka zyskała również kolejne punkty do rankingu WTA, w którym próbuje gonić prowadzącą Arynę Sabalenkę. Świątek nadal ma szansę, by wrócić na pierwsze miejsce i odzyskać panowanie w żeńskim tenisie. Oto, jak wygląda ranking WTA po wygranej Świątek z Gauff.

