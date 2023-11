Trzech z czterech już odpadło, ale Rune... Arcyważna wiadomość dla Hurkacza

Jak na razie turniej ATP 1000 układa się po myśli Huberta Hurkacza, który wciąż walczy o awans do turnieju ATP Finals, który zakończy sezon, a w którym zagra ośmiu najlepszych zawodników tego roku. Polak w środę w efektownym stylu awansował do 1/8 finału, pokonując Hiszpana - Roberto Bautistę-Aguta - 6:3, 6:2. Spotkanie trwało raptem 56 minut.

Wyniki innych meczów też ułożyły się pod Polaka. Z turniejem w Paryżu szybko pożegnali się zawodnicy, którzy, tak samo jak Hurkacz, walczyli o awans do ATP Finals. W środę z turnieju odpadli Taylor Fritz (10. ATP Race), Casper Ruud (11. ATP Race) oraz Tommy Paul (12. ATP Race).

Fritz z powodu urazu nawet nie podszedł do meczu z Niemcem - Danielem Altmaierem. Ruud niespodziewanie przegrał z Francisco Cerundolo 5:7, 4:6. To właśnie Argentyńczyk będzie rywalem Hurkacza w 1/8 turnieju w Paryżu. Paul przegrał zaś z Holendrem - Boticem Van De Zandschulpem - 4:6, 6:2, 3:6.

Każdy ze wspomnianych rywali Hurkacza stracił już szanse na grę w Paryżu. Ale nie wszystkie wiadomości ze środy były tak dobre dla naszego zawodnika. Swój mecz wygrał bowiem zajmujący 8. miejsce w rankingu ATP Race Holger Rune.

Hurkacz wciąż walczy o ATP Finals

Duńczyk, który zajmuje ostatnią premiowaną awansem do ATP Finals pozycję, w środę wieczorem pokonał Austriaka - Dominica Thiema 6:4, 6:2. Rune potrzebował do awansu półtorej godziny, a mecz nie miał większej historii. Do zwycięstwa w pierwszym secie Duńczykowi wystarczyło jedno przełamanie w siódmym gemie, w drugim Rune robił to samo w trzeciej i piątej partii. 20-latek sam ani razu nie przegrał gema przy swoim podaniu.

Dzięki zwycięstwu z Thiemem Rune ma 3370 pkt w rankingu ATP Race. Hurkacz traci do niego 215 pkt. By liczyć na awans do ATP Finals, które zostaną rozegrane w Turynie, Hurkacz musi osiągnąć jak najlepszy wynik w Paryżu i liczyć na porażkę Rune (w stolicy Francji na razie obaj zdobyli po 90 pkt).

W 1/8 finału Duńczyk zagra z Altmaierem. To spotkanie najwcześniej o 21:00. Około 14:00 na kort powinni wyjść Hurkacz i Cerundolo.