Blisko, coraz bliżej! Tak wygląda tabela WTA Finals po meczu Igi Świątek

Iga Świątek (2. WTA) wciąż marzy o odzyskaniu prowadzenia w rankingu kobiecego tenisa. By tak się stało, musi nie tylko zaprezentować się z jak najlepszego strony w WTA Finals, ale także liczyć na potknięcia głównej konkurentki, Aryny Sabalenki (1. WTA). Jak na razie Polka perfekcyjnie realizuje pierwszy z warunków. Na start pokonała 7:6(3), 6:0 Marketę Vondrousovą (6. WTA), z kolei w środę dołożyła kolejne zwycięstwo, tym razem z Coco Gauff (3. WTA). Tym samym jest już o krok od półfinału imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek zwycięża z Gauff. Półfinał na wyciągnięcie ręki. Oto tabela grupy B WTA Finals

W pierwszym secie 22-latka niemal zmiotła z kortu Amerykankę. Trzykrotnie przełamała rywalkę i wygrała 6:0. O wiele bardziej wyrównany był drugi set, w którym nasza zawodniczka także straciła serwis i to aż dwukrotnie. Jednak jeszcze więcej przełamań, bo trzy, zaliczyła na własną korzyść, z czego ostatnie w decydującym momencie spotkania, a więc 12. gemie. Tym samym Gauff nie udało się doprowadzić do tie-breaka i ostatecznie przegrała drugą partię 5:7.

W związku z tym Świątek zaliczyła drugie zwycięstwo z rzędu. Już w środę mogła być pewna awansu do 1/2 finału. Taki scenariusz by się ziścił, gdyby Marketa Vondrousova wygrała choć jeden set z Ons Jabeur (7. WTA). Tak się ostatecznie nie stało. Po dość dotkliwej porażce z Gauff (1:6, 0:6), w końcu Tunezyjka nabrała wiatru w żagle i wróciła do gry o wyjście z grupy. W środowy wieczór pewnie pokonała Czeszkę 6:4, 6:3, dzięki czemu awansowała na trzecie miejsce w tabeli. Na drugim znajduje się Amerykanka, a na ostatnim zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu.

Tabela grupy B WTA Finals:

Iga Świątek - 2 wygrane, bilans setów: 4:0, bilans gemów: 26:11 Coco Gauff - 1 wygrana, 1 porażka, bilans setów: 2:2, bilans gemów 17:14 Ons Jabeur - 1 wygrana, 1 porażka, bilans setów: 2:2, bilans gemów: 13:19 Marketa Vondrousova - 2 porażki, bilans setów 0:4, bilans gemów: 13:25.

Tym samym Tunezyjka i Czeszka wstrzymały awans Polki do półfinału. Ten stanie się jednak faktem, jeśli Świątek wygra choć dwa gemy w meczu z Jabeur.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Nasza tenisistka ma duże szanse, by wyjść z pierwszego miejsca w grupie. By tak się stało, musi zwyciężyć z Tunezyjką, niezależnie od tego, co będzie działo się w meczu Gauff - Vondrousova. Ewentualne zwycięstwo w grupie da jej też wygrany set z Jabeur przy triumfie Amerykanki nad Czeszką. Polka może też awansować do półfinału z pierwszego miejsca, nawet jeśli przegra z siódmą rakietą świata. Wówczas musi liczyć na korzystny bilans gemów.

Ostatni mecz Świątek rozegra w piątek 3 listopada. Godzina spotkania nie jest jeszcze znana.