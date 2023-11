Niebywałe sceny w meczu Świątek! Najpierw demolka, a na koniec thriller

Ten mecz zapowiadał się jako hit, ale zamiast niego w pierwszym secie zobaczyliśmy deklasację Coco Gauff autorstwa Igi Świątek. Polska tenisistka zagrała bardzo pewnie, a rywalka pomogła jej trochę w odniesieniu tak szybkiego zwycięstwa, popełniając wiele błędów. Przebudziła się dopiero w drugiej partii, ale zabrakło jej wykończenia. Właściwie wróciły do podziału ról z pierwszych kilku konfrontacji, gdy zawodniczka z Raszyna była jak nauczycielka, a Amerykanka jak uczennica.

Iga Świątek i Coco Gauff już odgrywają znaczącą rolę w kobiecym tenisie, choć mają dopiero - odpowiednio - 22 lata i 19. To, że obie będą stanowić ścisłą światową czołówkę, przepowiadano im już przed ich pierwszym pojedynkiem - półfinałem w Rzymie z 2021 roku. Polka zaraz potem zadebiutowała w czołowej 10, Amerykanka zrobiła to niespełna półtora roku później. I choć sukcesy odnosi już od kilku lat (pokazywała się z dobrej strony m.in. w Wielkim Szlemie), to w kolejnych meczach ze Świątek nie miała wiele do powiedzenia. W siedmiu spotkaniach z rzędu z Polką nie była w stanie wygrać nawet seta. Ale trzeba też zaznaczyć, że na tym etapie kariery trzy lata dzielące obie zawodniczki to jeszcze wciąż spora różnica.

W czterech ubiegłorocznych pojedynkach ze Świątek Gauff nie miała wiele do powiedzenia. Wydawało się wręcz, że miała w głowie przekonanie, że nie ma sposobu na świetnie wówczas dysponowaną Polkę. Podobnie było w dwóch pierwszych z ich konfrontacji w tym sezonie. Długo wyczekiwane przez fanów Amerykanki przełamanie, przy bilansie meczów 0-7, przyszło latem w półfinale w Cincinnati - nastolatka wygrała wówczas w trzech setach. Po raz kolejny spotkały się niespełna cztery tygodnie temu, w półfinale w Pekinie znów górą była tenisistka Tomasza Wiktorowskiego, która zwyciężyła 6:2, 6:3. Gauff sygnalizowała wówczas problemy z barkiem. W środę zmierzyły się już po raz 10.

- W takim tempie na koniec kariery prawdopodobnie będziemy miały rozegranych między sobą najwięcej meczów w historii - stwierdziła z uśmiechem przed meczem w Cancun urodzona w Delray Beach nastolatka.

I nawiązała przy tym do słynnej rywalizacji przed lat Sereny Williams i Marii Szarapowej. Jak na razie jednak - mimo że to ona jest rodaczką tej pierwszej, to Polka zdecydowanie dominuje w ich meczach - jak zdobywczyni 23 tytułów wielkoszlemowych dominowała w spotkaniach z Rosjanką.

Rok temu w Forth Worth Gauff zaliczyła dość brutalne przetarcie w debiutanckim występie w WTA Finals. Przegrała wówczas wszystkie trzy spotkania w dwóch setach. Jednym z nich był pojedynek ze Świątek, który zakończyła wynikiem 3:6, 0:6.

Teraz jednak jest już zupełnie inną zawodniczką. Tego lata błyszczała jednak już pełnym blaskiem, wygrywając turnieje w Waszyngtonie, Cincinnati i zdobywając pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy za sprawą triumfu w US Open. Z przytupem zaczęła też występ w Cancun, pokonując Ons Jabeur 6:0, 6:1, a z rytmu nie wytrąciła jej nawet przerwa w trakcie spotkania spowodowana deszczem.

Amerykanka rozbudziła więc apetyty i dlatego w trakcie pierwszego seta środowego meczu wiele osób przecierało oczy ze zdumienia. To znów była Gauff z pierwszych kilku spotkań ze Świątek - niepewna, popełniająca wiele prostych błędów, nerwowo reagująca na niepowodzenia. Zupełnie nie pokazywała tenisa, który prezentowała w ostatnich miesiącach.

Chyba nikt przed tym meczem nie spodziewał się, że po 28 minutach będzie już po pierwszym secie, a zakończy się on wynikiem 6:0. Pierwszy gem jeszcze tego nie zapowiadał, bo wtedy nastolatka postraszyła nieco serwującą Polkę. Ze stanu 15:40 doprowadziła do równowagi. Zaraz potem jednak miała już duże problemy z własnym podaniem, a symbolem jej gry w tej partii może być moment, w którym posłała w wymianie piłkę w środek siatki.

Pierwszego gema na swoim koncie Amerykanka zapisała na swoim koncie dopiero po 37 minutach, przy stanie 1:0 dla Polki w drugiej odsłonie. To była już inna, lepsza wersja 19-latki. Zaczęła grać szybciej, odważniej, ograniczyła błędy. Po trzecim gemie Świątek najpierw popisała się ciekawym i skutecznym forhendem znad głowy, ale po chwili już nie miała powodów do radości, bo straciła podanie. W ostatniej akcji dobiegła co prawda do skrótu, ale po chwili przestrzeliła, przymierzając się do woleja.

Amerykanka poszła za ciosem i wyszła na prowadzenie 3:1. Teraz to ona była stroną dominującą, a Polka - jakby początkowo nieco zaskoczona tym przebudzeniem - nie była w stanie jej się przeciwstawić. Ale do czasu, bo potem to spotkanie zaczęło wyglądać tak, jak zakładano przed jego rozpoczęciem. Bardzo ważnym momentem był bardzo długi i zacięty szósty gem. Przegrywająca 2:3 Świątek miała trzy okazje na "breaka", ale Gauff, która wcześniej trzy razy traciła przewagę po równowadze, wybrnęła wówczas z opresji.

Wiceliderka światowego rankingu pokazała jednak, że co się odwlecze, to nie uciecze. W poniedziałkowym meczu otwarcie z Czeszką Marketą Vondrousovą ze stanu 2:5 wyszła na 6:5, a ostatecznie wygrała 7:6, 6:0. Dwa dni później odrobiła stratę przy stanie 4:4. Wydawało się, że jej rywalka jest na prostej drodze do wyrównania stanu meczu, ale wtedy dały o sobie znać nerwy i nieumiejętność uporania się z mocnym wiatrem. Zaliczyła wtedy dwa z rzędu podwójne błędy i widać było, jak znów ulatuje z niej determinacja. Efektem było rzucenie rakietą o kort. Polka zaś zachowała skupienie i determinację, które pomogły jej zamknąć to spotkanie w dwóch setach.

Świątek, mając na koncie dwa zwycięstwa, jest w bardzo komfortowej sytuacji przed ostatnim grupowym spotkaniem. Jest już bardzo blisko awansu do półfinału, a pewna może go być już po drugim środowym meczu, w którym Jabeur zmierzy się z Vondrousovą. Polkę na koniec pierwszego etapu rywalizacji w Cancun czeka piątkowy pojedynek z Tunezyjką.