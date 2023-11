O której gra dzisiaj Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Gauff? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Pierwszy mecz Świątek zakończyła zwycięstwem 7:6 (3), 6:0, choć w partii otwierającej była w niemałych opałach. Czeszka Marketa Voundrousova prowadziła już 5:2 i była o jednego gema od wygranej w secie. Polka wzięła się jednak w garść, wygrała kilka gemów z rzędu, a w drugiej partii była nie do zatrzymania i popisała się kolejnym "bajglem" w tym sezonie. Po spotkaniu nie ukrywała zadowolenia. - Cieszę się, że wygrałam i wróciłam z 2:5. Mam nadzieję, że kolejny mecz będzie tak samo dobry, dlatego mam nadzieję, że znów was zobaczę, kupujcie bilety i chodźcie nas oglądać - mówiła.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

WTA Finals: Iga Świątek zagra z Coco Gauff. Amerykanka nie ma patentu na Polkę

Kolejną przeciwniczką wiceliderki rankingu WTA na turnieju finałowym będzie Coco Gauff. 19-latka w pierwszym spotkaniu wygrała z Ons Jabeur 6:0, 6:1, a do pokonania Tunezyjki potrzebowała zaledwie 59 minut!

Iga Świątek i reprezentantka Stanów Zjednoczonych mierzyły się w tym roku już cztery razy. Bilans zdecydowanie na korzyść naszej zawodniczki, która wygrała aż trzy z tych starć. Miało to miejsce w Dubaju, w Paryżu podczas Rolanda Garrosa oraz niedawno w Pekinie. Z kolei Gauff pokonała wiceliderkę rankingu w Cincinnati i co ciekawe było to jedyne jej zwycięstwo nad Polką w karierze. Środowe starcie będzie już dziesiątym meczem tych pań w historii.

Iga Świątek - Coco Gauff. O której mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Spotkanie Iga Świątek - Coco Gauff odbędzie się w środę 1 listopada. Mecz rozpocznie się po godzinie 23:00 czasu polskiego. Stracie Świątek można obejrzeć w telewizji w stacji CANAL+ Sport. Dostępna jest również transmisja w internecie na platformie CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.