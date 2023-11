Hubert Hurkacz (11. ATP) jest na dobrej drodze do realizacji celu, jakim jest udział w wieńczącym sezon ATP Finals. W minionym tygodniu rywalizował w turnieju ATP 500 w Bazylei, gdzie dotarł do finału. Na tym etapie zmagań ostatecznie uległ 6:7(3), 6:7(5) Feliksowi Augerowi-Aliassime (19. ATP). Z kolei wczoraj rozpoczął przygodę z ATP 1000 w Paryżu. W pierwszym meczu, po ponad dwugodzinnym boju pokonał 6:3, 6:7(6), 6:3 Sebastiana Kordę (24. ATP). Dodatkowo ustanowił najlepszy wynik w karierze - odniósł 18 zwycięstwo w sezonie w imprezie ATP 1000.

Hurkacz Hurkacz - Roberto Bautista-Agut. Kiedy i gdzie oglądać mecz? O której?

Teraz przed Polakiem kolejne wyzwanie. W II rundzie zmierzy się z Roberto Bautistą-Agutem (66. ATP), który dość niespodziewanie triumfował 6:4, 6:2 w starciu z Jirim Lehecką (30. ATP). I choć to teoretycznie nasz zawodnik powinien być faworytem z uwagi na wyższe miejsce w rankingu ATP, to nic nie jest przesądzone.

Tym bardziej że ma z Hiszpanem niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań. Obaj panowie mierzyli się już czterokrotnie i tylko raz górą był Hurkacz. Miało to miejsce w ostatnim meczu, a więc w I rundzie w Rotterdamie w 2023 roku - 7:5, 6:7(7), 7:6(4). Wcześniej rywal wygrywał w Cincinnati 2019, Kolonii 2020 i ATP Cup Australia 2022. W każdym z tych spotkań doszło do przynajmniej jednego tie-breaka, co zapowiada kolejne zacięte starcie w karierze Polaka.

Mimo wszystko Bautista-Agut nie znajduje się ostatnio w najlepszej formie. Choć sezon zaczął bardzo dobrze, bo w Adelajdzie doszedł nawet do finału, to później nastąpił kryzys i odpadał już po jednym bądź dwóch meczach. Mimo wszystko wie, jak wygrywać z Hurkaczem i z pewnością będzie groźny. Jeśli Polak wygra to starcie, to zrobi kolejny krok w kierunku ATP Finals.

ATP Paryż 2023. Kiedy gra Hubert Hurkacz? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Huberta Hurkacza z Roberto Bautistą-Agutem odbędzie się już w środę 1 listopada. Będzie to drugi pojedynek dnia na korcie numer 1 od godziny 11:00. Tym samym Polak i Hiszpan zmierzą się nie wcześniej niż o 12:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport. Transmisja będzie też dostępna w aplikacji Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.