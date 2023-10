Skandal w tenisie. Rywal Hurkacza skazany. Blisko pół miliona kary

W lipcu bieżącego roku wybuchł skandal z udziałem Alexandra Zvereva (9. ATP), którego o przemoc domową oskarżyła jego była dziewczyna, a zarazem matka jego dziecka, Brenda Patea. Kobieta od początku mówiła, że nie zamierza dzielić się z tenisistą opieką nad córką. Jej prawnik przekazał telewizji RTL, że Zverevowi zarzucana jest napaść i prokuratura złożyła do sądu wniosek o wydanie nakazu karnego. - Z mojej strony całkowicie odrzucam zarzuty. Sprawą zajmą się moi prawnicy. Nic więcej nie powiem - w taki sposób Zverev odnosił się pod koniec lipca do całej sprawy.

Alexander Zverev skazany. Tenisista odwołał się już od wyroku sądu ws. napaści

Portal Barron's, powołując się na ustalenia agencji AFP, przekazał, że Alexander Zverev został przez berliński sąd ukarany grzywną w kwocie 450 tysięcy euro za rzekomą napaść na byłą partnerkę. Tenisista nie zgadza się z tą decyzją i złożył odwołanie od wyroku.

"Zverev został oskarżony o fizyczne znęcanie się nad kobietą i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas kłótni" - przekazała rzeczniczka berlińskiego sądu. Dodała, że do czasu wydania prawomocnego wyroku, Zverev jest uznawany niewinny.

Sąd rejonowy w Tiergarten ma ponownie przesłuchać osoby zaangażowane w sprawę, zanim wyznaczy termin kolejnej rozprawy. Zdaniem prawników Zvereva zarzuty, które były stawiane tenisiście, zostały obalone w opinii lekarza sądowego.

Co zaś się tyczy samych startów Zvereva, to Niemiec we wtorek wystąpił w meczu pierwszej rundy ATP Masters w Paryżu. Pokonał w nim Węgra Marton Fucsovics (52. ATP) 4:6, 7:5, 6:4. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Ugo Humbertem (26. ATP).