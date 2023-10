Kyrgios zakpił z Igi Świątek? Kibice odczytali to jednoznacznie

Mecz otwarcia Igi Świątek (2. WTA) w WTA Finals miał dwa oblicza. W pierwszej partii Polka stoczyła wyrównaną walkę z Marketą Vondrousovą (6. WTA), wygrywając dopiero po tie-breaku. Drugi set był z kolei popisem wiceliderki światowego rankingu, która nie dała rywalce żadnych szans. W efekcie nasza zawodniczka wygrała 7:6(3), 6:0 i udanie rozpoczęła zmagania w meksykańskim Cancun.

Nick Kyrgios przypomniał o sobie po meczu Świątek. Kibice szybko odpowiedzieli

W pomeczowej rozmowie Świątek podsumowała spotkanie z mistrzynią Wimbledonu i podziękowała kibicom za doping. Skierowała kilka słów po polsku do rodzimych fanów, którzy stanowili większą część niezbyt licznej widowni. Odniosła się również do słabej frekwencji na trybunach. - Mam nadzieję, że na kolejne mecze uda nam się zapełnić stadion, ponieważ jest wiele pustych krzesełek. Przyjdźcie i obejrzyjcie nasze spotkania. W każdym meczu dajemy z siebie 100% - podsumowała.

Słowa Polki spotkały się z niespodziewaną reakcją Nicka Kyrgiosa. Australijczyk, który niedawno został wykreślony z rankingu ATP, zdecydował się skomentować wypowiedź Świątek jednym słowem - "Merger", co z angielskiego można przetłumaczyć jako "połączenie" lub "fuzja". Być może nawiązywał tym samym do pomysłu połączenia federacji WTA i ATP, który pojawił się na początku roku i chciał zasygnalizować, że zdaniem mogłoby to pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie kobiecym tenisem.

Kibice jasno dali jednak do zrozumienia, że takie nawiązanie nie miało sensu. Odebrali słowa Kyrgiosa, jako próbę zakpienia ze słów Świątek. Świadczą o tym komentarze pod postem Australijczyka, w których próżno szukać uznania dla reakcji zawodnika. "Przede wszystkim ona gra" - brzmiał jeden z nich. "Znajdź pracę" - wtórowano w kolejnym. "Szukając Nicka w rankingu ATP" - podsumowano, nawiązując do faktu, że tenisista został niedawno wykreślony z rankingu ATP. Co faktycznie Kyrgios miał na myśli, być może się już nie dowiemy. Pozostają przypuszczenia.

W drugim meczu fazy grupowej WTA Finals Iga Świątek zmierzy się z Coco Gauff (3. WTA).