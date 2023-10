Świątek i Włodarczyk mają wspólną miłość. "To zmienił właśnie u mnie sport"

Biorąc pod uwagę dyscypliny uprawiane przez Igę Świątek i Anitę Włodarczyk próżno szukać porównań. Panie łączy jednak fakt, że są mistrzyniami w swoim fachu. Świątek mimo dopiero 22 lat ma już na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe i okres panowania w światowym rankingu, a Włodarczyk przez lata brylowała w rzucie młotem. Teraz światło dzienne ujrzało kolejne podobieństwo, a mianowicie zamiłowanie do literatury.

REKLAMA

Zobacz wideo Grupa Azoty Chemik Police bez porażki w Tauronlidze. Iga Wasilewska: Jeszcze mamy rezerwy i szeroką ławkę

Anita Włodarczyk zdradziła podobieństwo do Igi Świątek. Chodzi o czytanie książek

Świątek jest wielbicielką czytania książek, czego przykładem może być zorganizowane niedawno wyzwanie czytelnicze dla kibiców. Naturę "mola książkowego" odkryła również Włodarczyk. "Ja wolę przeczytać książkę niż oglądać film. To też jest rzadkość, bo dużo osób jak mają czas, czy będąc też na zgrupowaniach, to jednak siedzi w filmach, że tak powiem. Ja natomiast uwielbiam książki. Już mam też spakowane kilka książek na zgrupowanie do Dohy, nie mogę się przekonać do czytników, mimo że mam od kilku lat. Leży, jest nieużywany" - stwierdziła trzykrotna mistrzyni olimpijska w "Podcaście Olimpijskim" Interii Sport.

"O dziwo jak byłam młodsza, to bardzo mało czytałam. Tylko to, co musiałam tak naprawdę, w szkole. Natomiast żeby tak wziąć książkę do ręki i w czasie wolnym, to nie. To zmienił właśnie u mnie sport. Kiedy zaczęły się wyjazdy na zgrupowania, był ten czas wolny, przede wszystkim kiedy zaczęłam więcej podróżować, wyjazdy na zawody, wtedy książka była nieodzownym moim przyjacielem" - dodała.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Włodarczyk zdradziła, że najbardziej lubi romanse, ale też biografie sportowców. Przyznała też, że planuje w przyszłości wydać własną autobiografię, aby "coś po sobie zostawić".