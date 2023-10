Iga Świątek i rywalki mają dość! Żądają natychmiastowej reakcji WTA

Działaniom organizacji WTA towarzyszy wiele kontrowersji. Tenisistki narzekają na liczne, męczące podróże czy źle układany terminarz, przez co mecze kończą się w bardzo późnych godzinach i są rozgrywane bez publiczności. Kolejne problemy pojawiły się przy okazji WTA Finals - lokalizację turnieju ogłoszono dopiero we wrześniu, w dodatku co i rusz wychodzą liczne niedociągnięcia spowodowane pośpiechem.

Tenisistki postawiły się WTA. Wysłały listy z żądaniami

Zawodniczki nie mają zamiaru tak tego zostawiać i podjęły kroki w celu naprawienia sytuacji. Według "The Athletic" po turnieju w Pekinie ponad 20 z nich, w tym Aryna Sabalenka (1. WTA), Jelena Rybakina (4. WTA) i Ons Jabeur (7. WTA), wysłało list protestacyjny do WTA. Niektóre tenisistki wysłały listy indywidualne, na taki krok zdecydowała się choćby Iga Świątek (2. WTA). "Skąd tyle złości? Bo mają dość, to takie proste. Są zmęczone tym, że nie są traktowane tak, jak na to zasługują" - napisano na portalu puntodebreak.com.

Zawodniczki poruszyły kilka kwestii. "Zasadniczo proszą o nieco rozważniejsze traktowanie ich pracy i tego, co reprezentują" - czytamy, ale wymieniono też bardziej szczegółowe postulaty. Chodzi o bardziej elastyczny i zrównoważony harmonogram, który pozwali na zachowanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego, większe wsparcie dla tenisistek będących matkami, które opiekują się swoimi dziećmi, a także lepszą reprezentację w Radzie Zawodniczek.

Tenisistki oczekują także wyższych płac. Propozycja jest taka, aby te z Top 100 miały zagwarantowaną roczną wypłatę w wysokości 500 tys. dolarów. W przypadku tych z miejsc 101-175 byłoby to 200 tys. dol., a tych z pozycji 175-250 100 tys. dol. "Proszą także o rekompensatę finansową w przypadku kontuzji lub zostania matką, chociaż największym wyzwaniem jest zrewidowanie nagród pieniężnych w większości turniejów" - dodano. List podpisany przez ponad 20-osobową grupę został wysłany 5 października, odpowiedź na razie nie nadeszła.

Tenisistki czekają na reakcję WTA. Co zrobi Steve Simon?

W tym procesie kluczową osobą ze strony WTA będzie dyrektor generalny Steve Simon. Z informacji "The Athletic" wynika, że odbył on spotkania z kilkoma zawodniczkami, lecz żadne z nich nie przyniosło konkretnych ustaleń. Jeśli chodzi o poprawę sytuacji ekonomicznej i rekompensaty finansowe, to poprosił je, aby zawsze wyrażały dumę z przynależności do touru, który "daje z siebie wszystko" i czekały na nowe informacje dotyczące "nowej przyszłości, którą budują".

To samo źródło podaje, że tenisistki miały być "nakłaniane" do pozytywnych wypowiedzi na temat WTA Finals, "niezależnie od tego, gdzie by się odbyło". Były bowiem plany, aby zawody zorganizowała Arabia Saudyjska, co mogłoby wzbudzić sprzeciw niektórych z nich.

Obecnie w biurach WTA jest "dużo rozmów, a mało ruchów". Pojawia się coraz więcej problemów, w dodatku zawodniczki pozwalają sobie na coraz odważniejszą krytykę. Dobrym podsumowaniem sytuacji jest to, co wydarzyło się podczas niedawnego spotkania w Cancun. "Po wysłuchaniu tych wszystkich "perełek" jedna z zawodniczek opuściła salę przed zakończeniem spotkania. Wywołało to wielkie zamieszanie, a Steve Simon potępił tę postawę i zakazał reprezentantom PTPA (związek zrzeszający profesjonalnych tenisistów - red.) obecności na tym spotkaniu" - czytamy.

Być może rozmowy z WTA nabiorą tempa po zakończeniu WTA Finals. Turniej potrwa do niedzieli 5 listopada.