Ależ to zrobiła, ależ zagrała. Wielka Iga Świątek [WIDEO]

Iga Świątek (2. WTA) udanie rozpoczęła rywalizację w WTA Finals, choć o zwycięstwo nie było łatwo. Polka popełniała sporo błędów. Aż trzykrotnie została przełamana w pierwszym secie i dała się rozpędzić Markecie Vondrousovej (6. WTA). Czeszka prowadziła już nawet 5:2 i była na najlepszej drodze do wygrania pierwszej partii. Wówczas jednak nasza tenisistka zabrała się do pracy i triumfowała w czterech gemach z rzędu. Mimo presji nie bała się grać agresywnie i ryzykownie, co udowodniła w jednej z akcji. Kibice wręcz piali z zachwytu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Znakomita akcja Świątek. Rozrzuciła rywalkę po korcie. Na koniec zadała decydujący cios

Wspomniana wymiana miała miejsce przy stanie 5:4 dla Vondrousovej i jej serwisie. Wówczas Świątek wykonała dobry return i przejęła inicjatywę. Po chwili zepchnęła Czeszkę do defensywy. Posyłała głównie długie i mocne piłki z forehandu, dotykające niemal linii końcowej. Raz po raz zmieniała też kierunki i rozrzucała rywalkę po korcie. Zwyciężczyni Wimbledonu jednak świetnie spisywała się w obronie i Polce trudno było ją przełamać.

W końcu starania przyniosły efekt. Najpierw posłała długą piłkę po skosie i zepchnęła przeciwniczkę do narożnika, a następnie sprytnie zagrała piłkę w drugą stronę. Czeszka nie zdążyła dobiec do podania i finalnie punkt na koncie zapisała nasza zawodniczka. Tak efektowne zakończenie akcji wywołało wrzawę na trybunach. Kibice momentalnie zaczęli krzyczeć i bić brawo.

Pod wrażeniem byli też komentatorzy. "Po prostu rewelacyjny powrót Świątek" - zachwycali się. Co więcej, tym zagraniem Polka przełamała rywalkę i doprowadziła do remisu 5:5. "Do tej pory to jest punkt tego meczu. Jeszcze w takim momencie seta. Brawo" - pisał na Twitterze Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

Imponujące statystyki Świątek. Polka dołączyła do legend

Ostatecznie set zakończył się tie-breakiem, w którym 22-latka zwyciężyła do 3. Z kolei w drugiej partii niemal zmiotła Czeszkę z kortu. Pozwoliła jej ugrać zaledwie dziewięć punktów i zwyciężyła 6:0. Był to już 21. "bajgiel" Polki w tym sezonie. Tym samym dołączyła do grona legend, Seffi Graff i Moniki Seles, które w dwóch kolejnych latach kalendarzowych wygrywały minimum 20. setów do zera.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Teraz przed Świątek kolejne spotkanie w WTA Finals. Jej rywalką będzie Coco Gauff (3. WTA). Mimo że Amerykanka znajduje się ostatnio w kapitalnej formie, to Polka będzie faworytką. Przemawia za tym przede wszystkim bezpośredni bilans spotkań. Panie mierzyły się aż dziewięciokrotnie, z czego osiem razy górą była wiceliderka rankingu WTA.

Mecz Świątek z Gauff zaplanowano na środę 1 listopada. Godzina jego rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.