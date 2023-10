Tak wygląda tabela grupy po meczu Igi Świątek w WTA Finals [TABELA]

Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła zmagania w WTA Finals w Cancun we wtorek późnym wieczorem. Polka w pierwszym secie napędziła kibicom sporo strachu, ponieważ przegrywała już 2:5 i wydawało się, że Marketa Vondrousova (6. WTA) zgarnie przewagę. Finalnie jednak wiceliderka światowego rankingu doprowadziła do tie-breaka i wygrała go do trzech, a w drugiej partii nawet nie przegrała gema i triumfowała 6:0. Tuż po jej meczu zmagania w Meksyku rozpoczęła Coco Gauff (3. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Iga Świątek i Coco Gauff wygrały pierwsze mecze WTA Finals. Zacięta walka o pierwsze miejsce w tabeli

Po spotkaniu Polki i Czeszki na korcie pojawiły się Gauff i Ons Jabeur (7. WTA). To Amerykanka była faworytką starcia, ale raczej nikt nie przypuszczał, jak łatwo ogra rywalkę. Triumfatorka tegorocznego US Open potrzebowała zaledwie 59 minut, by wygrać 6:0, 6:1 i wysłać rywalkom sygnał, że jest w kapitalnej formie.

Po zakończeniu dwóch pierwszych meczów grupy B stało się niemal pewne, że to Świątek i Gauff będą walczyły o pierwsze miejsce i awans do półfinału. Stawka jest wysoka, ponieważ pierwsza lokata zapewni grę z drugą zawodniczką grupy A i prawdopodobnie pozwoli uniknąć starcia z Aryną Sabalenką (1. WTA), która jest faworytką do wygrania w swojej grupie. Na razie na nieco lepszej pozycji jest Gauff.

Tabela grupy B WTA Finals z Igą Świątek:

Coco Gauff (USA) - 1 wygrana, bilans setów 2:0, bilans gemów 12:1 Iga Świątek (Polska) - 1 wygrana, bilans setów 2:0, bilans gemów 13:6 Marketa Vondrousova (Czechy) - 0 wygranych, bilans setów 0:2, bilans gemów 6:13 Ons Jabeur (Tunezja) - 0 wygranych, bilans setów 0:2, bilans gemów 1:12

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dzięki lepszemu bilansowi gemów to Gauff lideruje tabeli, ale z pewnością Świątek również o nie powalczy. Prawdopodobnie o układzie miejsc zadecyduje mecz bezpośredni pomiędzy Polką a Amerykanką. Ich starcie zaplanowano na środę 1 listopada, ale organizatorzy na razie nie podali godziny rozpoczęcia zmagań. Drugiej grupie przewodzi Aryna Sabalenka przed Jessiką Pegulą (5. WTA). Do półfinałów awansują zawodniczki z pierwszych dwóch miejsc obu grup.