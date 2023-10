Świątek to więcej niż iluzjonistka. "Houdini!". Pokazała, co potrafi

Marketa Vondrousova to tegoroczna mistrzyni Wimbledonu i szósta zawodniczka światowego rankingu WTA. Leworęczna Czeszka potrafi wpędzić w kłopoty każdą rywalkę. Ale po 35 minutach jej meczu z Igą Świątek na pewno wielu kibiców było zaskoczonych, że jest aż 5:2 dla Vondrousovej i że to ona za chwilę będzie serwowała na wygranie seta.

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Do tego momentu - w zaledwie siedmiu gemach meczu - Iga Świątek popełniła aż 15 niewymuszonych błędów. A Vondrousova tylko dwa. Czeszka zmieniała rytm, grając skróty i slajsy, trzymała piłkę w korcie, bo zdążała do mocnych uderzeń Polki, ale też dużo punktów dostawała za darmo. Dla Świątek kort był jakby za krótki, wiele piłek wyrzucała za końcową linię. "Za szybko, zbyt niecierpliwie" - tak o atakach Igi mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka, która komentowała mecz w Canal+.

Iga Świątek ma narzędzia i po prostu z nich korzysta

Świątek najwyraźniej wiedziała, że w końcu przyjdzie moment, w którym poczuje kort w Cancun. I w najtrudniejszej chwili zaczęła grać na tym naprędce zbudowanym, w gruncie rzeczy nieznanym sobie obiekcie tak, jakby był jednym z jej ulubionych.

Ze stanu 2:5 Iga wyszła na 6:5 i wygrała tę partię po tie-breaku (w nim pokonała Vondrousovą 7-3). Według statystyków WTA po 15 niewymuszonych błędach popełnionych do stanu 2:5 Iga odwróciła seta i wygrała go, do końca nie notując już ani jednej niewymuszonej pomyłki!

Ten wspaniały pościg oficjalny profil WTA porównał na platformie X (dawniej Twitter) do popisów Harry'ego Houdiniego, jednego z największych iluzjonistów w dziejach.

Houdini słynął z uwalniania się z przeróżnych kajdan, łańcuchów i więzów. Ale on robił to sztuczkami, on ukrywał klucze i wytrychy. Natomiast Iga Świątek w meczu z Vondrousovą po prostu użyła tych wszystkich narzędzi, które jawnie pokazuje światu już od 2020 roku (wtedy wygrała swój pierwszy turniej WTA w karierze - Roland Garros - dziś ma już 16 tytułów).

Od połowy pierwszego seta i przez całą drugą partię Iga grała z odpowiednią koncentracją, cierpliwością i agresją. To była mieszanka, która pozwoliła jej zdominować rywalkę i przejąć kontrolę nad meczem. A przejęcie było absolutne, bezdyskusyjne. Po 64 minutach pierwszego seta drugi potrwał tylko 34 minuty. I choć był bardzo krótki, to z każdą minutą Iga coraz bardziej odbierała Markecie chęć do gry. W tym secie Czeszka nie wygrała ani jednego gema, a wygrała zaledwie dziewięć z 36 rozegranych punktów. Ona popełniła w tej partii aż 13 niewymuszonych błędów przy tylko jednym uderzeniu kończącym. W sumie Czeszka, która miała trzy winnery i tylko dwa niewymuszone błędy przy prowadzeniu 5:2, cały mecz skończyła z zapisem 6:23 (u Igi to 19:22).

Kapitalny bilans Igi Świątek, a wciąż jest przestrzeń do poprawy

Szkoda, że Vondrousova nie utrzymała dobrego poziomu. Szkoda, bo przed meczami z Coco Gauff i z Ons Jabeur w następnych kolejkach WTA Finals Idze Świątek pewnie przydałoby się jeszcze trochę więcej zaciętego grania. Pewnie przydałoby się jeszcze trochę poserwować (do poprawy jest na pewno 56 proc. trafianego pierwszego podania - w pierwszym secie to było tylko 50 proc., w drugim - 68 proc.) i po prostu jeszcze pobyć na tym wciąż nie do końca rozpoznanym korcie.

Ale to są didaskalia. A najważniejsze jest, że znów (w 2023 roku Iga wygrała już 64. mecz przy zaledwie 11 przegranych) dostaliśmy od naszej światowej numer dwa trochę sztuki. I to nie była iluzja.