Spacerek po horrorze. Świątek odrobiła kolosalną stratę i zdemolowała rywalkę

Najpierw horror, a potem spacerek. Iga Świątek przeżyła na otwarcie WTA Finals powtórkę z poprzedniego meczu z Marketą Vondrousovą. Dwa miesiące temu wygrała z Czeszką 7:6, 6:1. Teraz zaczęła od niepewności i błędów, za sprawą których sprawiła, że kibicom oglądającym jej mecz w Polsce niepotrzebna była w środku nocy kawa na pobudzenie. Na szczęście, wynagrodziła im to efektownym powrotem i wielką poprawą jakości gry. Czeszka z kolei odwrotnie - w drugim secie nie podniosła się po zmarnowaniu wcześniej ogromnej szansy.

Wymarzony scenariusz Świątek w Cancun - wygrać po raz pierwszy w karierze WTA Finals i odzyskać miano pierwszej rakiety świata na koniec sezonu. Realizacja tego drugiego celu jest częściowo zależna od Aryny Sabalenki, a ta pierwszym meczem w Meksyku w niedzielę wysłała jasny sygnał, że łatwo fotela liderki nie opuści. Na otwarcie pokonała w 74 minuty Marię Sakkari 6:0, 6:1. Fanom Polki miny zrzedły, gdy ich ulubienica przegrywała zaś dzień później 2:5. Od tego momentu dopiero wiceliderka światowego rankingu wspięła się na wyższy poziom.

Bezsilna Sakkari, która notuje słaby sezon, w przerwach meczu z Sabalenką oraz zaraz po tym spotkaniu zakrywała twarz ręcznikiem i płakała. Dwa lata temu, pod koniec grupowego pojedynku mastersa w Guadalajarze z tenisistką z Aten łzy ocierała Świątek (później tłumaczyła to zespołem napięcia przedmiesiączkowego).

Teraz 22-letnia Polka wróciła do Meksyku po dwóch latach przerwy. Pierwotnie była też zgłoszona w tym sezonie do rywalizacji w "zwykłym" turnieju WTA w Guadalajarze, ale wycofała się z powodu napiętego kalendarza. W 2021 roku w WTA Finals odpadła po fazie grupowej, w poprzednim sezonie - w amerykańskim Fort Worth - w półfinale.

Starsza o dwa lata Vondrousova debiutuje w obsadzie mastersa i nikt wśród faworytek tej imprezy by jej nie umieścił. Tyle że nikt też raczej nie podejrzewał przed Roland Garros 2019, że dotrze tam do finału, przed igrzyskami w Tokio, że zdobędzie srebrny medal, a przed tegorocznym Wimbledonem, że sięgnie po tytuł. Wyróżniająca się licznymi tatuażami Czeszka - która jeszcze w marcu była 105. w rankingu, a przed londyńskim turniejem 42. - sprawiła jednak sensację. Po tym sukcesie trafiła do Top10, a obecnie jest szósta.

- Czuję się tu najmniejsza. Nie mam takiej mocy jak inne dziewczyny, to czasem jest trudne - przyznała przed rozpoczęciem turnieju Vondrousova.

Ale od razu przyznała, że zawsze występowała z tej pozycji i musiała znaleźć swoje sposoby na zaradzenie temu. Wśród jej atutów są m.in. urozmaicona gra i spokój na korcie.

- To, że gram lewą ręką też jest trochę irytujące dla moich rywalek. To właśnie staram się robić, być też irytującą - przyznała z uśmiechem.

Ubiegłoroczną edycję Wimbledonu oglądała jako widz, z ręką w gipsie. Ma za sobą w sumie dwie operacje nadgarstka, a ta ostatnia wiązała się z ok. półroczną przerwą. Tę długą nieobecność nadrobiła w pełni w tym sezonie, który jest zdecydowanie jej najlepszym w karierze. Dotychczas wygrała w nim 40 spotkań, przegrywając 15, a od sukcesu w Londynie ma bilans 16-5.

Czeszka świetnie też zaczęła poniedziałkowy występ. Grała pewnie i spokojnie. Dobrze serwowała taktycznie i czekała na błędy Polki. A tych, niestety, było sporo. Polka notowała podwójne błędy, myliła się też w wymianach. Jej mina była coraz bardziej nietęga i przypomnieć się mogły jej kłopoty z poprzedniego występu w Meksyku. Gdy wydawało się, że już tylko cud ją uratuje, to przy stanie 2:5 zaczęła grać znacznie lepiej.

Polka gem za gemem odrabiała straty, by popisowo wygrać 11. tie-breaka w sezonie. A piłkę setową zapewniła sobie pierwszym w tym meczu asem.

O ile Polka w drugiej partii kontynuowała bardzo dobrą grę, to po Czeszce widać było, że wyraźnie podłamała ją stracona szansa. Teraz to ona popełniała seryjnie błędy. Widać też było u niej rezygnację. Efektem była gładka przegrana do 0.

W meczu o stawkę Świątek i Vondrousova zmierzyły się wcześniej dwukrotnie. Trzy lata temu to właśnie od meczu z Czeszką Polka zaczęła triumfalny marsz w Roland Garros, zdobywając pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. W tamtym meczu straciła zaledwie trzy gemy. Dwa miesiące temu ćwierćfinał w Cincinnati z ich udziałem był już trochę bardziej zacięty, ale znów górą była młodsza z tenisistek. Tak samo było w 2020 roku, gdy grały w towarzyskim turnieju w Czechach.

Była to dziewiąta w sezonie wygrana Świątek nad rywalką z Top10. Jeśli zanotuje jeszcze jedną, to zostanie trzecią tenisistką w ostatnich 40 latach, która zwyciężyła w 30 na 45 takich spotkań. Dołączyłaby wówczas do dwóch tenisowych legend - Steffi Graf (45) i Moniki Seles (44).

O 10. wygraną w tym roku nad rywalką z czołowej "10" w tym roku Polka zagra w środę z Coco Gauff lub Ons Jabeur. Wyjaśni się to za kilka godzin, poza zakończeniu meczu Amerykanki z Tunezyjką.