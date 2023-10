Ależ słowa legendy tenisa o Hurkaczu! "Numer jeden na świecie"

Hubert Hurkacz (11. ATP) ma za sobą bardzo udany tydzień. Zameldował się w finale turnieju ATP 500 w Bazylei, w którym zmierzył się z Felixem Augerem-Aliassime (19. ATP). Polak niestety nie zdołał wywalczyć ósmego tytułu w karierze, a w trakcie decydującego spotkania walczył z rywalem, ale też z problemami zdrowotnymi. Finalnie przegrał 6:7(5), 6:7(3), ale wywalczone punkty mocno przybliżyły go do ATP Finals.

Fibak ocenił szansę Hurkacza w ATP Finals. Wieszczy sukces

W rankingu ATP Race, który wyłoni ośmiu uczestników finałów sezonu, Hurkacz awansowała na dziewiątą lokatę. O kolejne cenne punkty powalczy w najbliższych dniach w trakcie turnieju ATP 1000 w Paryżu. Niedawno Polak zdobył trofeum w turnieju takiej samej rangi w Szanghaju, co przewidział Wojciech Fibak.

Były tenisista stwierdził teraz, że nie boi się o awans Hurkacza do ATP Finals, a mało tego wieszczy mu kolejny sukces. - To piękne dni polskiego tenisa, a mogą być jeszcze piękniejsze. W hali Hubert jest dziś dla mnie numerem jeden na świecie. Wierzę, że zagra w Turynie i tak jak przewidziałem niedawno, że on i Iga wygrają turnieje w Chinach, tak teraz wierzę, że oboje mogą wygrać Masters - podsumował w rozmowie z "Faktem".

Nawiązał przy okazji do Igi Świątek (2. WTA), która niedługo przed triumfem Hurkacza w Szanghaju wygrała turniej w Pekinie. Wiceliderka światowego rankingu w poniedziałek rozpocznie rywalizację w WTA Finals w meksykańskim Cancun. - Trafiła lepiej od Sabalenki i w swojej grupie będzie moim zdaniem faworytką, obok Coco Gauff - skwitował Fibak. Polka w grupie zmierzy się również z Marketą Vondrousovą (6. WTA) i Ons Jabeur (7. WTA).

Hurkacz pierwszy mecz w Paryżu rozegra we wtorek 31 października. Rywalem rozstawionego z "11" Polaka będzie Amerykanin Sebastian Korda (24. ATP).