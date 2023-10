Burza wokół rywalki Igi Świątek. Fani mają dość. "Okropne"

W niedzielę ruszyły WTA Finals - finałowa impreza kobiet w tym roku z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Tego samego dnia rozegrano także finał mniejszego turnieju dla światowej czołówki WTA Elite Trophy. Jego skład był odrobinę zaskakujący, gdyż zmierzyły się dopiero siódma i ósma rozstawiona zawodniczka - Qinwen Zheng z Beatriz Haddad Maią.

Tenisistka ostro skrytykowana za swoje zachowanie po finale. "Okropne"

Finałowe starcie WTA Elite Trophy stało na bardzo wysokim poziomie, a na dodatek było maksymalnie wyrównane, o czym świadczy fakt, że trwało blisko trzy godziny, mimo że zostało zakończone w dwóch setach - w obu doszło do tiebreaka. To najdłuższy mecz dwusetowy w tym sezonie WTA Tour, a zakończyło się zwycięstwem Beatriz Haddad Mai ku rozpaczy miejscowej publiczności, która maksymalnie wspierała swoją reprezentantkę.

Obie zawodniczki w tiebreaku pierwszego miały swoje szanse. Zheng trzykrotnie mogła zamknąć partię - i to przy swoim podaniu - ale nie udało jej się to. W drugim secie jej dyspozycja delikatnie spadła, ale i tak zdołała wyjść z opresji (rywalka serwowała na wygranie meczu) i doprowadzić do kolejnej dodatkowej partii. W niej Chinka popełniła dwa podwójne błędy, co mocno ułatwiło sprawę Haddad Mai.

Po zwycięstwie Brazylijka wydawała się ogarnięta emocjami, gdy podeszła do siatki, aby zwyczajowo uściskać dłoń. Wyciągnęła rękę, chcąc objąć Qinwen Zheng, ale ta nagle zakończyła uścisk dłoni, nie nawiązując kontaktu wzrokowego z Haddad Maią. Fani nie uważają, aby porażka była usprawiedliwieniem dla takiego zachowania i mocno skrytykowali tenisistkę.

"Sposób, w jaki Qinwen natychmiast odwróciła się po uścisku dłoni… Nie mogę już jej bronić" - napisała jedna z kibicek. "Och, Bia zdecydowanie chciała przytulić Qinwen, ale ona po prostu wyszła", "Ten uścisk dłoni Zheng jest okropny" - to kolejne komentarze po zachowaniu Chinki.

Natomiast dla Beatriz Haddad Mai to największy sukces w karierze. Dotychczas wygrała dwa turnieje - oba w zeszłym roku na angielskiej trawie w Nottingham oraz Birmingham. Dotarła także do finału imprezy WTA Masters 1000 w Toronto, ale wówczas przegrała z Simoną Halep.