Koszmar czołowego tenisisty świata. Ewenement

W minionym tygodniu w ramach cyklu ATP Tour nie rywalizowano tylko w Bazylei, gdzie do finału dotarł Hubert Hurkacz - niestety uległ w nim Felixowi Augerowi-Aliassime. Tenisowa śmietanka zebrała się w Wiedniu, gdzie tytułu bronił Danił Miedwiediew.

Fatum czołowego tenisisty na świecie. 15 prób bez skutku

Trzeci zawodnik świata spisywał się w tym turnieju bardzo dobrze. W drodze do finału pokonał Arthura Filsa, Grigora Dimitrova, Karena Chaczanowa oraz Stefanosa Tsitsipasa. W niedzielnym meczu o tytuł zmierzył się z Jannikiem Sinnerem, co oznacza, że do finału "zgodnie z planem" dostało się dwóch najwyżej notowanych zawodników. Włoch w rankingu ATP jest zaraz za Miedwiediewem, na czwartej pozycji. W Wiedniu ograł m.in. Francesa Tiafoe oraz Andrieja Rublowa. I to bez straty seta.

Faworytem tego starcia był Rosjanin, który pałał rewanżem za porażkę w finale w Pekinie. Wówczas przegrał po dwóch tiebreakach. Dodatkowa rozgrywka zadecydowała także o losach pierwszego seta w Wiedniu. Lepszy 9:7 okazał się Sinner, mimo że wychodził ze stanu 1:4. Druga partia stała pod znakiem dominacji Miedwiediewa. Osiągnął podwójne przełamanie i mimo drobnych perturbacji wyrównał stan pojedynku.

Ponad 20 minut trwał czwarty gem trzeciego seta z aż trzynastoma równowagami. Ostatecznie padł on łupem Sinnera, która dopiero za dziewiątym break pointem zdołał przełamać rywala. Włoch w ostatnim gemie serwisowym musiał jeszcze bronić dwóch break pointów, ale zdołał je obronić i zapewnił sobie triumf w całej imprezie 7:6(7), 4:6, 6:3.

- Jestem zawiedziony, bo nie wygrałem, ale mecz był bardzo dobry - powiedział Rosjanin po spotkaniu, które trwało ponad trzy godziny, ale nie udało mu się obronić tytułu. 27-latek zdążył się do takiej sytuacji przyzwyczaić, gdyż taka sztuka nie udała mu się ani razu w karierze! Ma na swoim koncie 20 tytułów ATP, ale pięć z nich zdobył w tym roku - w Rotterdamie, Dubaju, Doha, Miami oraz Rzymie - więc dopiero w przyszłym roku stanie przed szansą, aby tę klątwę przełamać.