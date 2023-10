Totalna metamorfoza rywalki Igi Świątek. Koniec z grzeczną dziewczyną

W poprzednim sezonie Jelena Rybakina wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. Był to sukces zasłużony, lecz jednocześnie niespodziewany. Tenisistka urodzona w Moskwie, a reprezentująca Kazachstan wcześniej nie mogła pochwalić się równie dużym osiągnięciem. Po triumfie w Londynie w kolejnych miesiącach zaczęła zbliżać się w rankingu WTA do najlepszych.

Rybakina uchodziła za szarą myszkę

Ten rok jest dla Rybakiny przełomowy. Pierwszy raz w karierze doszła do finału Australian Open, awansowała na trzecie miejsce na świecie - najwyższe w karierze. Jako jedyna tenisistka w tourze wygrała w trwającym sezonie dwa turnieje rangi WTA 1000: w Indian Wells i w Rzymie.

Ostatnie miesiące są dla 24-latki przełomowe także z punktu widzenia zmiany osobowości. Do niedawna uchodziła raczej za szarą myszkę, która emanuje wielkim spokojem na korcie i poza nim. Ze strony Rybakiny nie słyszeliśmy żadnych kontrowersyjnych wypowiedzi, jej konferencje prasowe uchodziły za bardzo sztampowe.

"Jeśli jest jedna rzecz, która charakteryzuje Rybakinę, zwłaszcza w ciągu ostatnich 18 miesięcy, kiedy stała się czołową zawodniczką WTA, to jest to bez wątpienia umiejętność zachowania zimnej krwi i stawienia czoła trudnym momentom ze spokojem. Spokój Kazaszki jest uderzający, ponieważ zarówno zwycięstwa, jak i porażki wydają się mieć niewielki wpływ na jej emocje, czego wyrazem był nawet triumf w Wimbledonie, po którym nie okazywała olbrzymiej radości. Taka postawa jest całkowitym przeciwieństwem zachowań Igi Świątek czy Aryny Sabalenki, które kojarzą się z dużą ekspresją" - opisywał tenisistkę Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Wielka przemiana rywalki Igi Świątek

To się zmieniło, a dowodem jest choćby postawa Rybakiny z ostatnich dni. Tenisistka jest w Cancun, gdzie rozpoczyna się kończący sezon Turniej Mistrzyń. Przygotowania do imprezy trwały bardzo długo, kort główny został oddany do użytku raptem jeden dzień przed rozpoczęciem zawodów.

Na taki stan rzeczy narzekało wiele tenisistek, a reprezentantka Kazachstanu najmocniej. Najpierw udostępniła na Instagramie post Stowarzyszenia Tenisistów powołanego przez Novaka Djokovicia, w którym krytykowano poziom organizacji WTA Finals.

Uczestniczki Turnieju Mistrzyń musiały w ostatnich dniach trenować na kortach bocznych, które należą do hotelowych resortów w Meksyku. Rybakina narzekała na jakość obiektów, a także na wietrzne warunki, w których przyszło jej ćwiczyć. Udostępniła wideo, na którym widać, że wieje tak mocno, iż zawodniczkom ciężko jest w ogóle serwować. W ostatnich dniach Meksyk nawiedził huragan Otis.

W sobotę w Cancun zorganizowano dzień medialny. Każdą z tenisistek zapytano także o stan przygotowań do rozpoczęcia prestiżowej imprezy. Rybakina nie zmarnowała okazji, by raz jeszcze uderzyć w organizatorów.

- Dla mnie to niespodzianka, że nie miałyśmy okazji potrenować wcześniej na korcie głównym. Pierwszy raz będę mogła to zrobić dopiero dziś wieczorem, a już jutro czeka mnie pierwszy mecz grupowy, więc jest to dość rozczarowujące. Ale jest, jak jest. Postaramy się pokazać swój najlepszy tenis, ale nie będzie to łatwe przy tak wietrznych warunkach - powiedziała.

Rybakina kolejny raz uderza w WTA

Rybakina uchodzi ostatnio za największego krytyka organizacji WTA. Na początku października miała pretensje do działaczy, że nie otrzymała wolnego losu w pierwszej rundzie turnieju w Tokio. Krytykowała ich w mediach społecznościowych, porównując do cyrku i klaunów. Ostatecznie wycofała się z imprezy w Japonii, co wielu odebrało jako formę obrażenia się na brak przywileju.

Przed US Open tenisistka grzmiała jeszcze mocniej. - Czuje się zniszczona z powodu planu turnieju i całej tej sytuacji. Nie jestem z tego powodu specjalnie zadowolona, ale tak właśnie jest. W takich sytuacjach tenisistki nie mogą wiele zrobić. Pogoda nie była pomocna. Nabawiłam się kilku kontuzji - mówiła po odpadnięciu w półfinale imprezy w Montrealu.

W Kanadzie musiała rywalizować w ćwierćfinale z Darią Kasatkiną do późnej nocy. Tenisistki grały przez trzy i pół godziny, a zeszły z kortu dopiero o trzeciej. Po ostatniej piłce Rybakina powiedziała na głos: "Nigdy nie grałam tak późno". Jej twarz pełna dezaprobaty mówiła wiele.

Na pomeczowej konferencji kontynuowała: "Myślę, że to trochę nieprofesjonalne. Najważniejsza jest tutaj WTA, a jej przywództwo jest na razie słabe. Mam nadzieję, że coś się zmieni. Zasnęłam o piątej rano".

Oczywiście tenisistek, które narzekają na funkcjonowanie Organizacji Kobiecego Tenisa, nie brakuje, ale to postawa Rybakiny jest największym zaskoczeniem na tym polu. Jeszcze na początku sezonu trudno było sobie wyobrazić, że wyjątkowo spokojna i wycofana 24-latka z Moskwy odważy się na aż tak mocną krytykę federacji. Dziś można być już prawie pewnym, że Rybakina skomentuje każde niedociągnięcie ze strony WTA.

W niedzielę w ramach turnieju WTA Finals Jelena Rybakina przegrała w spotkaniu grupowym z Jessiką Pegulą 5:7, 2:6. Po meczu przyznała: "Generalnie nie jest tu łatwo. Wszyscy muszą walczyć, pokazać swój najlepszy tenis. Jak mówiłam wcześniej, nie jestem szczęśliwa, gdy myślę o warunkach i przygotowaniach do turnieju. Nie chcę jednak rozmawiać o korcie, ale oczywiście nie jest dobry. Na pewno nie na top 8 rankingu. Nie było czasu, by się przystosować, co widać w trakcie wymian. Myślę, że poziom meczu nie był najwyższy, ale oczywiście robiłam, co mogłam.

W poniedziałek w Turnieju Mistrzyń na kort wyjdzie Iga Świątek, która zmierzy się z Marketą Vondrusovą. Początek spotkania o godz. 23, relacja na żywo na Sport.pl.