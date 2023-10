Pokaz siły Sabalenki. Taka demolka, że rywalka się rozpłakała

To był pokaz niezwykłej siły oraz rzadko spotykanej dysproporcji w turnieju dla najlepszych zawodniczek sezonu. Na inauguracje zmagań grupowych WTA Finals Aryna Sabalenka pokonała 6:0, 6:1 Marię Sakkari. Spotkanie potrwało raptem 76 minut, lecz mimo to tenisistki i tak zdążyły popełnić aż 10 podwójnych błędów. To pokazuje, jak trudno dostosować się do specyficznych, wietrznych, warunków w meksykańskim Cancun.

4 Tennis Channel Otwórz galerię Na Gazeta.pl