Rywal Hurkacza wygrał i przeszedł do historii. Pobił długoletni rekord [WIDEO]

Jannik Sinner (4. ATP) świetnie prezentował się na turnieju ATP w Wiedniu. Pokonał między innymi Francesa Tiafoe (14. ATP) i Andrieja Rubłowa (5. ATP). Tym samym awansował do finału, gdzie jego rywalem był Danił Miedwiediew (3. ATP). Decydujące starcie odbyło się w niedzielę o godzinie 14:10.

Wielki triumf Jannika Sinnera. Danił Miedwiediew pokonany

Pierwszy set był bardzo wyrównany. W czwartym gemie Miedwiediew przełamał Sinnera, ale ten szybko zrewanżował się tym samym. Następnie obaj tenisiści wygrywali własne podania i do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepszy okazał się Włoch, który wygrał 9:7. W drugiej partii z lepszej strony pokazał się Rosjanin. Dwukrotnie przełamał rywala i ostatecznie wygrał 6:4.

W związku z tym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny był trzeci set. Tym razem stroną przeważającą był Sinner. Włoch dwukrotnie wygrał podania Rosjanina i pewnie dążył do zwycięstwa. Ostatecznie w ostatniej partii nie pozwolił mu na zbyt wiele i wygrał 6:3, a cały mecz 7:6, 4:6, 6:3, triumfując w turnieju. Było to jego drugie zwycięstwo z Rosjaninem w ostatnim czasie. Poprzednio pokonał go w finale zawodów w Pekinie na początku października.

Jeszcze przed meczem z Miedwiediewem Sinner przeszedł do historii włoskiego tenisa. Po pokonaniu Rubłowa w półfinale pobił rekord w największej liczbie zwycięstw w ciągu jednego roku w Open Erze. Była to jego 55. wygrana i wyprzedził Corrado Barazzuttiego, który w 1978 roku miał na koncie 54 zwycięstwa. Po triumfie w Wiedniu jeszcze bardziej wyśrubował to osiągnięcie.

Sinner wygrał już 10 tytułów w karierze. Teraz może skupić się na przygotowaniach do ATP Finals, który odbędzie się w Turynie w dniach 12-19 listopada.