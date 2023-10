Świątek czy Sabalenka? Legenda tenisa nie ma wątpliwości. "Jestem pewna"

Iga Świątek (2. WTA) jest coraz bliżej zakończenia sezonu. Polka jest jedną z ośmiu tenisistek, która weźmie udział w WTA Finals w meksykańskim Cancun. To dla Igi trzeci występ w turnieju finałowym - w 2021 roku nie wyszła z grupy, a rok później zakończyła rywalizację na półfinale. W drugiej połowie grudnia zobaczymy jeszcze Świątek w turnieju World Tennis League w Abu Zabi, gdzie tenisiści i tenisistki będą rywalizować w zawodach drużynowych. Co o tym sezonie w wykonaniu Świątek myśli legendarna Martina Navratilova?

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Navratilova mówi o sezonie w wykonaniu Świątek. "Może dzięki temu jest łatwiej"

Martina Navratilova wypowiedziała się na temat każdej z tenisistek biorących udział w WTA Finals w rozmowie z oficjalną stroną WTA. 18-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych mówiła o rywalizacji Igi Świątek z Aryną Sabalenką. - Iga zdawała się odczuwać ulgę w Pekinie, że nie jest już "jedynką". Drugie miejsce to mniejsza korona do noszenia. Rozumiem to, ale ja wolałabym być liderką rankingu. Ale w takiej sytuacji presja jest nieco mniejsza i być może dzięki temu jest łatwiej Idze - powiedziała.

- Jestem pewna, że Iga będzie starała się grać jak najlepiej po to, by wkrótce wrócić na pierwsze miejsce w rankingu. Jeśli tak pozostanie, to Sabalenka będzie "jedynką", a Świątek "dwójką" podczas najbliższej edycji Australian Open. Teraz są tak blisko siebie, mamy świetną rywalizację w tourze. Naprawdę jestem tym podekscytowana - dodała Navratilova. Czeszka uważa, że Sabalenka grała najbardziej konsekwentnie podczas największych turniejów i prawdopodobnie skończy rok jako liderka rankingu.

Świątek mówi o warunkach panujących w Meksyku. "Jest bardzo wietrznie"

Świątek wypowiedziała się o warunkach panujących w Cancun w rozmowie z "Super Expressem". Jej zdaniem nie są one idealne. - Mieliśmy do dyspozycji dwa korty pomalowane w jednym z hoteli. Warunki nie są idealne, bo jest bardzo wietrznie i na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić i w pewnym sensie nie oczekiwać tak dużo, jak na innych obiektach. Staraliśmy się korzystać z każdej godziny, jaką mieliśmy, bo są ograniczenia - stwierdziła światowa "dwójka".

Świątek zagra w grupie WTA Finals w Cancun z Coco Gauff, Ons Jabeur oraz Marketą Vondrousovą. Jej pierwszą rywalką będzie Czeszka, a to spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 października o godz. 23:00 czasu polskiego. Do półfinału awansują dwie najlepsze tenisistki z każdej z grup. Według symulacji rosyjskiego portalu gottennis.ru (gdzie wszystko opiera się na bilansie bezpośrednich meczów każdej z zawodniczek w 2023 roku) Świątek będzie triumfatorką całej imprezy.

