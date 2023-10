Co to był za finał! Hubert Hurkacz okazał się twardzielem

Hubert Hurkacz (11. ATP) miał szansę na trzeci tytuł w tym sezonie (wcześniej triumfował w Marsylii oraz Szanghaju). Polski tenisista dotychczas świetnie spisywał się w finałach turniejów rangi ATP. Wystąpił osiem raz i aż siedem wygrał (przegrał tylko rok temu w Montrealu). Tymczasem 23-letni Felix Auger-Aliassime (19. ATP) grał dotychczas w trzynastu finałach turniejów rangi ATP (wszystkie właśnie na hali) - wygrał jednak tylko cztery, ale trzy ostatnie z rzędu! Rok temu 23-letni Kanadyjczyk w finale pokonał Duńczyka Holgera Rune właśnie w Bazylei.

Hurkacz przegrał finał w Bazylei. Zadecydowały dwa tie-breaki

Hubert Hurkacz na początku meczu miał problemy. W dwóch pierwszych swoich gemach serwisowych wygrywał, ale na przewagi i musiał nawet bronić break-pointa. W dodatku w jednym z gemów prowadził 40:0, a mimo to rywal odrobił straty. W gemach serwisowych Kanadyjczyka Polak nie miał praktycznie nic do powiedzenia. W sześciu, które Auger-Aliassime rozegrał w tym secie, przegrał zaledwie pięć punktów. Z drugiej strony w ich pojedynkach to nic nowego, bo Polak w trzech poprzednich starciach z Kanadyjczykiem nie potrafił go przełamać ani razu.

W trzecim secie z rzędu w ich meczach doszło do tie-breaka (poprzednie starcie zakończyło się wygraną Polaka w Halle w dwóch tie-breakach). Polak w tym sezonie grał ich wcześniej aż 59, a 32 wygrał. Teraz od stanu 3:3 przegrał cztery akcje z rzędu! i po ostatniej akcji był mocno zdenerwowany.

Na początku drugiej partii Hurkacz grał z grymasem bólu. Widać było, że dolega mu coś w nodze.

- Niepokojąco to wszystko wygląda, ale liczę, że Hubert pokaże, że jest twardym facetem i przezwycięży problemy, które mu doskwierają. Ciężko się to ogląda, bo możemy tylko wróżyć z fusów, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna. W poprzednich meczach i do tie-breaka nie zauważyłem nic niepokojącego - mówił Dawid Olejniczak, komentator Polsatu Sport.

Polak dotrwał do tie-breaka, choć w dwóch swoich gemach serwisowych z rzędu (przy 4:4 i 5:5) przegrywał 15:40. Potrafił się jednak obronić. W tie-breaku przy stanie 5:5 Kanadyjczyk po niezłym returnie Polaka świetnie zagrał z forhendu z końcowej linii i trafił tuż za siatkę. Przy piłce meczowej popisał się świetnym returnem, po którym Hurkacz dobiegł do piłki, ale odegrał w trybuny.

Hurkacz i Auger-Aliassime zagrali o pokaźne nagrody. Triumfator otrzymał 500 punktów do rankingu ATP, a także 410,66 tys. euro (przy obecnym kursie około 1,84 mln zł). Polak dostał 220 tys. euro.

Dla Polaka był to bardzo istotny mecz w kontekście walki o turniej ATP Finals, gdzie wystąpi ośmiu najlepszych zawodników tego sezonu. Jeśli wygrałby finał, awansowałby na dziewiąte miejsce w rankingu ATP Race i do ósmego Rune traciłby tylko piętnaście punktów.

Po porażce Polak zajmuje dziesiątą pozycję i do Duńczyka ma 215 punktów straty.